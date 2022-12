La jeune mariée Devoleena Bhattacharjee rejette les rumeurs de grossesse et dit que les trolls “ne peuvent voir personne heureux”

La bahu préférée de la télévision, Devoleena Bhattacharjee, a choqué tout le monde lorsqu’elle a annoncé son mariage avec son instructeur Shanwaz Shaikh. Après s’être mariée avec Shanwaz lors d’une cérémonie privée le 14 décembre, des internautes ont déclenché des rumeurs de grossesse.

Quelques médias sociaux ont supposé que la star de Saath Nibhana Saathiya était enceinte et qu’elle s’est donc mariée à Shaikh de manière silencieuse. Réagissant à de tels trolls, Devoleena a déclaré à ETimes qu’elle n’avait pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. “Il y a des gens autour qui pensent que je suis enceinte et donc je me suis mariée tout d’un coup. Je suis choquée et je me sens triste pour les gens qui font de si mauvais commentaires.”

Bhattacharjee a en outre qualifié ces rumeurs d’un autre niveau d’hypocrisie. “Vous ne pouvez pas laisser passer une seule occasion de torturer quelqu’un. Ils ne peuvent voir personne heureux. C’est parfois frustrant”, a claqué Devoleena. Elle a ensuite demandé pourquoi faut-il autant s’immiscer dans la vie de quelqu’un ? Mais plus tard, elle a ri de ces commentaires et a décidé de lâcher prise. Bhattacharjee ne sait pas ce qui va suivre.

Voici Devoleena avec Shanwaz







Plus tôt, Devoleena a réagi à un commentaire haineux et a écrit : « Mes bébés seront-ils hindous ou musulmans aap kaun ? Aur itni jab apko baccho ko lekar chinta ho hi rahi hai bohot saare anaath ashrams hai, jaaiye adopter kijiye aur apne hisaab se dharm ou naam décider kijiye. Mera pati, mera baccha , mera dharm , simples règles. Aap kaun ? #toxique.”

Un autre internaute a écrit : « Je me souviens de cet incident qui s’est récemment produit en Inde, où une fille hindoue a épousé un garçon musulman et il a brutalement tué cette fille. Eh bien, c’est ta vie @Devoleena_23 , ton choix . Avoir une vie conjugale heureuse. Félicitations.

À cela, elle a répondu: «Pareil ici. Je me souviens aussi qu’une femme hindoue et un fils ont tué son mari et l’ont coupé en morceaux. J’ai également été témoin de ma fren qui n’est plus et combien elle a subi le harcèlement physique et mental de son mari. Quoi qu’il en soit, laissez-le être. Chill karo. Et merci pour les voeux. Outre SNS, Devoleena a également participé à Bigg Boss 15.