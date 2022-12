La jeune mariée Devoleena Bhattacharjee pleure après le mariage avec Shanwaz Shaikh ; embrasse mon mari le plus cher dans une étreinte serrée [WATCH VIDEO]

Concurrent de Bigg Boss 13 et actrice de Saath Nibhana Saathiya Devoleena Bhattacharjee a largué une bombe alors qu’elle se mariait avec son entraîneur de gym Shanwaz Shaikh. Au cours des derniers jours, des photos de ses cérémonies de pré-mariage comme haldi et mehendi sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et tout le monde était confus. Alors que les fans n’avaient aucune idée du petit ami de Devoleena Bhattacharjee, Shanwaz Shaikh, tout le monde se demandait s’il s’agissait d’un gadget pour promouvoir une nouvelle entreprise. Mais elle s’est effectivement mariée et les photos de la cérémonie de mariage intime sont devenues virales sur Internet. Maintenant, une vidéo d’elle en train de pleurer a fait son chemin vers Instagram.

La nouvelle mariée Devoleena Bhattacharjee devient émotive

La vidéo montre Devoleena Bhattacharjee pleurant des larmes de joie. Elle est incapable d’empêcher les larmes de couler de ses yeux après la cérémonie de mariage, alors qu’elle étreint fermement son mari le plus cher. Chaque mariée vit un moment d’émotion alors qu’elle vit certains des meilleurs jours de sa vie à travers son mariage. Surtout, si elle épouse l’amour de sa vie, hai na ? Devoleena a eu ce moment aussi.

Découvrez la vidéo de Devoleena Bhattacharjee ci-dessous :

Devoleena est «heureusement prise»

Hier, Devoleena Bhattacharjee en a fait l’annonce sur Instagram en partageant quelques photos de mariage. Sa légende évoquait son bonheur en disant qu’elle aurait pu trouver quelqu’un de mieux que lui. Elle a fièrement déclaré qu’elle était « prise ». Elle appelle son mari ‘Shonu’. Les meilleurs vœux et l’amour se sont déversés pour elle de tous les coins.

C’était un mariage intime avec seulement quelques invités. Le meilleur ami Vishal Singh a assisté au mariage. Devoleena Bhattacharjee a gardé son look simple dans un sari rouge. Nous souhaitons au couple un bonheur pour toujours.