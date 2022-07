La jeune mante religieuse est une invitée choyée – Shaw Local

“C’est moi dans le coin

C’est moi sous les projecteurs

Losing My Religion … “

Je ne plaisante pas, tous les jours de la semaine dernière, j’ai eu ces paroles, de la chanson REM “Losing My Religion”, qui me traversent la tête pour – je pensais – sans raison apparente. Mais alors que je me tenais là dans la cuisine l’autre jour, cherchant encore une fois la petite mante religieuse dont j’avais hérité, j’ai soudainement compris pourquoi.

Pour la quatrième fois en autant de jours, je n’avais pas perdu ma religion, mais ma religiosa – comme dans Mantis religiosa, la mante européenne.

Heureusement, je l’ai trouvé, cette fois perché sur le moulin à poivre. La veille, il était sur un torchon. Et sur le côté de ma carafe Chemex avant ça. Apparemment, je suis incapable de verrouiller solidement le couvercle sur l’enclos de la petite créature… et il/elle sort à grands pas à chaque fois.

Ma collègue Jill a d’abord découvert la mante religieuse, qui mesure actuellement environ 2 pouces, soit les deux tiers de sa taille adulte, après avoir travaillé au milieu des plantes indigènes qui entourent notre centre de découverte de Hickory Knolls. Elle m’a envoyé un texto pour voir si j’avais un intérêt pour le jeune, qui, a-t-elle noté, avait une couleur inhabituellement claire et pourrait constituer un bon outil pédagogique.

Pour être honnête, ma réaction instinctive était non. Garder une jeune mante heureuse et en bonne santé signifie se procurer quotidiennement des insectes à corps mou, et j’ai emprunté cette voie plusieurs fois auparavant. Les insectes doivent être suffisamment petits pour que le petit prédateur puisse les maîtriser, mais ils ne peuvent pas être trop bien équipés pour riposter. (J’ai appris cette leçon il y a plusieurs années en élevant Manny le Mantide chinois, qui a perdu l’une de ses pattes antérieures de rapace au profit d’une fourmi fougueuse. Étonnamment, il s’en est très bien sorti, saisissant et harponnant sa proie avec son membre restant et vivant jusqu’à un âge avancé de 8 mois.)

Les proies des insectes doivent également être abondantes, donc je ne passe pas la moitié de la journée ou de la nuit à les chasser. (La sécheresse de l’année dernière a été dure non seulement pour les plantes mais aussi pour les insectes, comme je l’ai appris en sortant nuit après nuit à la recherche de minuscules insectes pour un petit lézard dont j’avais la charge.)

Heureusement, cet été a été propice aux nuits chaudes et humides et aux grandes émergences de phryganes – ces insectes bruns ressemblant à des papillons de nuit que les gens appellent les punaises des rivières. Donc, après une légère hésitation, j’ai dit oui à Jill et je suis allé au parc Pottawatomie pour chercher la tasse de charcuterie / l’enceinte de la mante qu’elle avait placée là.

En ouvrant le couvercle, j’ai moi aussi été frappé par la pigmentation du petit insecte, qui avait à peu près la couleur de la farine d’avoine. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est le marquage noir et blanc à l’intérieur de chaque patte avant. Ce n’était pas l’une des mantides chinoises omniprésentes ; c’était européen – l’espèce que certaines références appellent l’archétype des mantes.

Fidèle à son nom, l’insecte tenait ses deux pattes avant en l’air et les serrait comme s’il priait. Il resta immobile au début, essayant de son mieux de se fondre dans l’herbe que Jill avait ajoutée au conteneur. Mais ensuite, alors que je regardais sa forme exquise (moins la moitié d’une jambe médiane – la proie était-elle presque devenue une proie ?), Elle a exécuté un mouvement exclusif à son espèce : elle a tourné la tête et m’a regardé fixement.

Ce qui ressemble à un cou extra-long est en fait un thorax étendu qui permet à une mante de bouger sa tête sans bouger le reste de son corps. Cette adaptation permet aux mantides de garder un œil sur leur proie sans avoir à faire de grands mouvements perceptibles et potentiellement effrayer un repas.

La mante européenne est l’un des trois membres de la famille des Mantidae que l’on peut trouver dans l’Illinois. Elle et la Tenodera sinensis chinoise susmentionnée ont longtemps été vendues sous forme de caisses à œufs comme moyen non chimique de lutte contre les ravageurs du jardin (bien que le jury ne soit pas sûr de leur efficacité, car elles tuent les espèces nuisibles et bénéfiques), et sont maintenant répandues dans tout le jardin. le pays.

La troisième espèce, la mante de Caroline, Stagmomantis Carolina, est notre seule espèce indigène. Les documents pédagogiques du Département des ressources naturelles de l’Illinois le décrivent comme se produisant dans les deux tiers sud de l’État, mais la base de données Internet iNaturalist montre plusieurs enregistrements dans les comtés de Cook et DuPage au cours des trois dernières années.

L’aire de répartition de la mante de Caroline est peut-être en train de changer, mais ici, dans le comté de Kane, nous voyons principalement des sinensis et, oui, occasionnellement des religiosa.

Ce qui nous ramène à cette chanson REM. « Perdre ma religion » est une expression sudiste pour perdre son sang-froid, et les paroles de la chanson décrivent un amour non partagé. Mais je pense qu’ils peuvent aussi décrire d’autres tentatives infructueuses.

Bien que j’aie jusqu’à présent réussi à bien nourrir le petit M. religiosa, ces phryganes peuvent être extrêmement difficiles à attraper. J’ai commencé à allumer la lumière du porche après la tombée de la nuit, puis à sortir juste avant le coucher avec une tasse et une carte postale pour essayer d’attraper une douzaine d’insectes au milieu de l’éclat de l’ampoule LED.

Cue la musique !

“C’est moi dans la (ahem) lumière du porche

Losing My Religion … “

Tout ça pour un peu de religiosa.