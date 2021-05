La jeune maman adolescente 2 Ashley Jones célèbre son diplôme de l’université après s’être fiancée à son papa, Bar Smith

TEEN Mom 2 star Ashley Jones a célébré samedi l’obtention de son diplôme universitaire.

La star de télé-réalité de 24 ans a récemment rejoint la série MTV pour sa nouvelle saison après que Chelsea Houska ait quitté la série.

Instagram / Ashley Jones

Ashley Jones a récemment obtenu son diplôme universitaire[/caption]

Ashley a partagé des photos d’elle portant trois tenues différentes au cours du week-end, mais toutes incluaient sa casquette de graduation de couleur saumon.

Dans la première, elle portait une mini-robe noire et lançait des confettis en l’air.

Le second a vu l’étoile souriante dans une tenue de type écolière composée d’une jupe plissée noire et de chaussettes hautes, avec un gilet à carreaux sur une chemise blanche impeccable.

Ashley a dispersé d’autres confettis sur la troisième photo, tout en portant un pantalon noir et un haut à volants blanc.

Instagram

La star de Teen Mom 2, fiancée au bébé papa Bar Smith, a célébré avec une séance photo[/caption]

Instagram / Ashley Jones

Elle a jeté des confettis et posé dans diverses tenues[/caption]

Dans la légende, elle a annoncé: «Wanna be ASSOCIATES !!! #graduated #associatesofscience »

Elle a précédemment terminé un programme d’assistante médicale, qui a été documenté pendant son temps sur Maman ado: Jeune et enceinte.

Dans l’épisode de remise des diplômes, l’enseignante d’Ashley lui a dit qu’elle donnait le «bon exemple» à sa fille de 3 ans, Holly, avec qui elle partage fiancé Bar Smith.

« Avec un bébé, j’ai réussi à en secouer un ** et à obtenir un peu de As et à élever une fille brillante », a déclaré la star de télé-réalité à propos de la fin du programme. «Je suis très fier de moi.»

Instagram / Ashley Jones

Elle portait sa casquette de graduation orange dans tous les clichés[/caption]

MTV

Ashley a récemment rejoint Teen Mom 2 après le départ de la star Chelsea Houska[/caption]

Maintenant, elle a gagné un «associé de la science», suivant les traces de l’adolescente maman Kailyn Lowry, qui est également diplômée de l’université, et elle est encore plus fière d’elle-même, tout comme ses amis et ses fans.

Un abonné a commenté: « Yasss yasss yassssssssssss félicitations boo «

Un autre a écrit: «Félicitations! C’est incroyable «

D’autres lui ont dit: «Vous êtes incroyable» et «Le travail acharné est payant!»

Instagram

Ashley et son fiancé Bar sont les parents de Holly, 3 ans[/caption]

Jessica T, co-animatrice de son podcast I Need Wine, a commenté: «Félicitations !!! Tellement fier de toi! Je n’ai jamais cessé de travailler dur et c’est un autre objectif coché sur la liste! Maintenant, faisons la fête !! «

Elle a également partagé une photo d’Ashley dans sa casquette de graduation sur son propre Instagram et a écrit: «Tellement fière de toi !!!»

Ce n’est que la dernière annonce passionnante d’Ashley, car elle a révélé le mois dernier qu’elle avait rejoint Adolescent maman 2 pour sa nouvelle saison, remplace Chelsea Houska.

La jeune maman a admis qu’elle ne «ressentait plus de lien» avec ses co-stars sur Young and Pregnant et était prête à passer à la prochaine phase de sa carrière.

Instagram

Ashley a déjà joué dans Teen Mom: Young and Pregnant[/caption]





«J’ai toujours dit que je ressentais un lien spécial avec Young & Pregnant parce que c’est là que j’ai commencé et que je voulais finir.

Après les dernières retrouvailles et quelques autres situations jouées, je ne ressens plus cette connexion ni le besoin de tenir le coup », a-t-elle avoué.

«Alors, quand l’opportunité s’est présentée cette fois-ci, je l’ai saisie.»