La jeune génération chinoise promène des chiens robots dans une tendance croissante

La technologie progresse chaque jour et nous l’adaptons à un rythme rapide. Alors que la pandémie a frappé le monde, les gens ont trouvé de nouvelles façons de maintenir la distance et de se déplacer sans tracas avec la technologie – des robots servant dans les restaurants aux chiens-machines patrouillant dans les parcs. Récemment, des photos et des vidéos de personnes promenant des chiens robots au lieu de vrais chiens sont devenues monnaie courante en Chine. La plupart de ces personnes appartiennent à la jeune génération.

Les chiens robots devenus populaires pendant la pandémie s’inspirent des créations de Boston Dynamics et sont désormais disponibles sur les plateformes d’achat chinoises. Cependant, ces bots ne peuvent pas être comparés à de vrais chiens qui sont fidèles et aiment les humains inconditionnellement.

Selon Oddity Central, plusieurs organes de presse chinois ont rapporté que la grande majorité des chiens robots sont repérés dans les rues de villes chinoises comme Shanghai et Pékin et sont produits localement. Ils ont un certain nombre de fonctionnalités intégrées comme suivre, rouler, s’asseoir, courir et porter des poids jusqu’à cinq kilogrammes. Même ces robots ont une caméra installée dans leur tête pour identifier et contourner les obstacles et même reconnaître les personnes qui les entourent.

Mais la principale question se pose de savoir pourquoi une personne voudra avoir un chien robot comme animal de compagnie au lieu d’un chien réel. Nombreux sont ceux qui veulent un compagnon sans tracas et même si les robots ne sont pas parfaits, ils sont plus faciles à entretenir. Comment? Vous n’avez pas à nettoyer après eux, vous n’avez pas besoin de nourriture, les gens n’ont pas à s’en soucier lorsque vous êtes en voyage, comme indiqué sur le site.

Les prix de ces chiens robots chinois varieraient de 15 000 yuans (environ Rs 1,75 lakh) à 100 000 yuans (environ Rs 1,17 crore) selon la qualité, la durée de vie de la batterie et la fonctionnalité intégrée.

