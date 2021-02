Alors qu’ils inondent les rues à travers le pays en opposition au coup d’État militaire de la semaine dernière, une jeune génération de manifestants birmans s’est habillée pour l’occasion en cosplay et des héros Marvel faisant des blagues aux dépens de l’armée et gagnant des fans sur les réseaux sociaux avec leur signalisation colorée et pleine d’esprit .

Cela s’est produit alors que des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la plus grande ville du Myanmar, Yangon, pour un cinquième jour consécutif mercredi, défiant l’interdiction des manifestations alors que l’armée tentait de resserrer son emprise sur le pays.

Des foules ont envahi Yangon pour exiger la libération d’Aung San Suu Kyi, faisant face à la police un jour après que les policiers ont dispersé les foules ailleurs avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, et ont intensifié leur harcèlement contre le parti du chef déchu.