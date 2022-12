La jeune fille tuée dans un délit de fuite à Montréal était une réfugiée ukrainienne

La fillette de sept ans mortellement heurtée par un véhicule lors d’un délit de fuite à Montréal mardi était une réfugiée ukrainienne, selon des voisins.

Des dizaines de personnes ont pris part à une veillée mardi soir pour pleurer le décès de la jeune fille dans l’arrondissement Ville-Marie.

“Je ne sais pas quoi dire si ce n’est que je suis profondément attristé en ce moment”, a déclaré l’un des organisateurs, Philippe Bouchard. Il se trouvait dans le secteur lorsque la jeune fille a été frappée mardi matin.

“Je suis de tout mon cœur avec la famille”, a-t-il déclaré.

Bouchard a déclaré que la fille, nommée Maria, et ses deux frères et sœurs aînés ne fréquentaient l’école voisine que depuis septembre et qu’elle parlait peu le français ou l’anglais.

L’homme a déclaré à CTV News que pendant que les ambulanciers travaillaient pour sauver la vie de la jeune fille, son ami essayait de calmer son frère et sa sœur aînés.

La police a déclaré avoir reçu plusieurs appels au 911 vers 8 h 05, signalant qu’un piéton avait été heurté.

Les agents sont arrivés à l’intersection des rues Parthenais et Rouen où ils ont trouvé la jeune fille grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique et est décédée plus tard des suites de ses blessures.

HOMME ARRÊTÉ

Le véhicule qui a heurté la jeune fille a pris la fuite après l’accident mardi matin, a indiqué la police.

Un homme d’une quarantaine d’années a été arrêté et est interrogé par les enquêteurs. Il devrait être traduit en justice mercredi.





La jeune fille a été frappée dans une zone scolaire.

Les travailleurs de la santé du CLSC des Faubourgs, qui est situé à cette intersection, ont pu venir en aide à la victime sur place, a indiqué le porte-parole régional de la santé Jean-Nicolas Aubé.

« À l’intérieur même du CLSC, il y avait trois infirmières et un médecin résident. Ces gens sont formés pour intervenir dans ce genre de situations – et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Alors ils sont sortis et ils ont fait des manœuvres jusqu’à l’arrivée du personnel d’urgence. ,” il a dit.

QUATRE ENFANTS FRAPPE EN 2022

C’est la quatrième fois en 2022 qu’un enfant est percuté en traversant la rue à Montréal.

En novembre, un enfant d’un an se trouvait dans une poussette et a été percuté par une voiture traversant une intersection à Outremont. La police a confirmé qu’un homme de 87 ans avait été rencontré par les enquêteurs dans le cadre du délit de fuite et la police a demandé la suspension de son permis.

Un enfant de quatre ans a également été touché en traversant la même intersection en mars. Les deux enfants ont survécu.

En juillet, une fillette de deux ans a été frappée et tuée dans une poussette traversant une rue de Montréal-Nord.

Et à Longueuil, un adolescent de 12 ans est décédé en avril après avoir été renversé par un autobus.

UNE COMMUNAUTE EN DEUIL

Une quarantaine de personnes se sont présentées pour soutenir la famille et les amis de la jeune fille.

“C’est une petite communauté. Tout le monde connaît tout le monde. C’est donc un signal d’alarme. Parce que beaucoup de gens disent que la circulation est vraiment, vraiment mauvaise. C’est un désastre”, a déclaré Bouchard.

La mairesse Valérie Plante a réagi au drame sur Twitter.

“Mon cœur s’est brisé à l’annonce du décès de la fille”, a-t-elle écrit. “Mes sympathies à la famille durant cette terrible épreuve. Chaque mort sur nos routes est un de trop.”

Elle a déclaré que son administration évaluera le secteur pour voir s’il est nécessaire de renforcer les mesures de sécurité dans la région.

Mon coeur s’est brisé à la nouvelle du décès de la jeune fille. Mes sympathies à la famille durant cette terrible épreuve. 😔💔 Chaque décès sur nos routes en est un de trop. Nos équipes évaluent toutes les mesures supplémentaires de sécurisation dans le secteur. #polmtl https://t.co/58VNQi8fLG — Valérie Plante (@Val_Plante) 13 décembre 2022

La députée québécoise solidaire Manon Masse représente la circonscription à l’Assemblée nationale et a déclaré qu’elle travaillera également avec la ville pour améliorer la sécurité dans les rues de la région.

“Et aux automobilistes : ralentissez, la rue ne vous appartient pas”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Toutes mes condoléances aux proches de cette jeune fille. Comptez sur moi pour que la ville prenne tous les moyens possibles afin qu’un événement aussi tragique ne se reproduise plus. Et aux automobilistes : ralentissez, la rue ne vous appartient pas. https://t.co/wakWvWZ7Vs — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) 13 décembre 2022



– Avec des fichiers de Matt Grillo et Daniel J. Rowe.