Un hôpital « a faussement emprisonné et battu » une fille et a accusé à tort ses parents de maltraitance sur enfants, conduisant au suicide de la mère, ont déclaré jeudi les jurés dans leurs déclarations liminaires dans une affaire qui a gagné en notoriété grâce à un documentaire de Netflix.

Les proches de feu Beata Kowalski ont intenté une action en justice de 200 millions de dollars contre l’hôpital pour enfants Johns Hopkins à Saint-Pétersbourg, en Floride, affirmant que la négligence du centre médical avait entraîné la mort prématurée de la mère.

Maya, la fille de Jack et Beata Kowalski, aujourd’hui âgée de 17 ans, souffrait de douleurs intenses qui, selon la famille, étaient dues à une maladie neurologique rare, algoneurodystrophie (SDRC). Ceux qui ont la condition peut ressentir une douleur intense au contact le plus modéré.

Lorsque Maya a été emmenée à l’hôpital, selon le procès, les médecins soupçonnait les parents de maltraitance envers leurs enfants et que la mère, Beata, souffrait de Syndrome de Munchausen par procuration.

Il s’agit d’une condition dans laquelle une personne, souvent un adulte, falsifie les symptômes d’une autre personne, souvent chez un enfant, parfois pour attirer l’attention.

Maya Kowalski, Beata Kowalski, Jack Kowalski et Dr Anthony Kirkpatrick. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Maya a été séparée de sa famille pendant des mois parce que les médecins accusaient à tort les parents de maltraitance et refusaient de croire que la jeune fille souffrait du SDRC, selon le procès.

« J’ai été kidnappée pour des raisons médicales », a déclaré Maya. Magazine des gens dans une interview exclusive en juin.

La séparation a finalement abouti dans Le suicide de Beata Kowalski début 2017, selon l’avocat du plaignant, Greg Anderson. La saga de la famille a été décrite dans le Documentaire Netflix « Take Prendre soin de Maya. Maya a été remise aux soins de sa famille une semaine après le suicide de Beata Kowalski, selon le procès.

« Maya Kowalski a été faussement emprisonnée et battue. Elle n’a pas pu communiquer avec sa famille », a déclaré Anderson aux jurés.

« On lui a refusé toute communication avec l’extérieur. On lui a dit que sa mère était folle. Des travailleurs sociaux, notamment un en particulier, lui ont dit qu’elle serait sa mère. »

La famille affirme que les médecins du Johns Hopkins All Children’s Hospital auraient dû savoir que Maya souffrait du SDRC, mais ils ont quand même touché et serré la fille dans ses bras, lui causant de la douleur dans le but de réfuter le diagnostic.

« Maya a été battue à plusieurs reprises par des infirmières et des travailleurs sociaux qui tentaient de prouver qu’elle n’avait pas le SDRC », a ajouté Anderson.

Maya Kowalski dans « Prenez soin de Maya » sur Netflix. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Maya Kowalski a essuyé ses larmes lors de certaines parties de ses déclarations liminaires de jeudi.

« Ils [defendants] a continué à accuser les Kowalski, Jack et Beata, d’être des agresseurs d’enfants, même après que les preuves aient été recueillies… était accablante qu’elle [Maya] souffrait du SDRC », a déclaré Anderson.

L’avocat de l’hôpital, Howard Hunter, a déclaré que les médecins avaient fait de leur mieux pour traiter un cas difficile dans lequel une enfant semblait souffrir extrêmement et les muscles de ses jambes s’atrophiaient après un mois passé en fauteuil roulant.

« Elle exigeait des analgésiques, des analgésiques en grande quantité », a déclaré Hunter au tribunal. « Mme Kowalski est arrivée un peu plus tard et vous allez entendre à son arrivée qu’elle a interdit aux médecins et aux infirmières de toucher Maya. Les médecins et les infirmières voulaient l’évaluer, l’examiner. »

Maya Kowalski et Beata Kowalski. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Les médecins des urgences voulaient cocher un certain nombre de raisons possibles pour expliquer la douleur extrême à la section médiane de Maya, mais la mère leur aurait dit de ne pas toucher sa fille avant de lui administrer de fortes doses d’analgésiques, a indiqué la défense.

« Mme Kowalsku a insisté pour qu’avant de procéder à des examens concernant l’enfant qu’elle voulait kétamineet pas n’importe quelle quantité de kétamine », a déclaré Hunter. « Il n’est pas approuvé pour une utilisation chez les enfants, ni pour une utilisation à fortes doses pour le traitement du SDRC. »

La mère aurait demandé 1 500 mg de kétamine pour Maya.

« C’est une grosse dose », a déclaré Hunter. « La dose que vous allez entendre est plusieurs fois, plusieurs fois supérieure à la dose maximale [for children] ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la ligne de vie Suicide and Crisis. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255envoyez HOME par SMS au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.