La Jeune Fille à la Perle de Vermeer, le triangle de Rembrandt et le véritable attrait de l’art | Art

L’étude neurophysiologique de La Jeune Fille à la perle de Vermeer, qui a identifié un triangle de « boucle d’attention soutenue » (L’art réel dans les musées stimule le cerveau bien plus que les réimpressions, selon une étude du 3 octobre) semble être une affirmation du pouvoir du « Triangle de Rembrandt »en portrait.

La zone identifiée comme le centre d’attention soutenu des spectateurs de la galerie correspond à un triangle de lumière peint formé par l’œil, l’ombre de la pente du nez et l’ombre de la pommette (en fait une inversion du triangle montré dans l’article). . Rembrandt a identifié ce dispositif pictural au milieu du XVIIe siècle et il a été fidèlement copié non seulement par Vermeer, mais aussi par des portraitistes et des photographes jusqu’à aujourd’hui.

Dr Keith Snell

Cockermouth, Cumbrie

Les neurosciences montrent clairement une corrélation entre la perception et l’activité cérébrale. Mais les corrélations ne sont pas des explications – pour une explication, nous devons encore nous tourner vers les sciences sociales, dans lesquelles nous expliquons ces liens comme des « propriétés sociales émergentes ».

Ce n’est pas l’image qui détermine la perception enregistrée, mais le statut, la renommée, l’âge et l’image publique de l’image réelle – par opposition aux reproductions – qui stimulent l’activité cérébrale. Les chercheurs en neurosciences étaient conscients que la culture et la renommée du film étaient très importantes.

Dans Leadership d’équipe : comment le définir, l’appliquer et le mesurer, pour être publié le mois prochainmes co-auteurs et moi-même montrons l’importance des perceptions des membres de l’équipe pour expliquer comment le leadership émerge dans les équipes.

Le leadership d’équipe est un exemple de « propriété sociale émergente » qui existe dans la perception des membres de l’équipe, et non dans une certaine qualité du leader.

Regarder le leader pour comprendre le leadership d’équipe est aussi inutile que regarder une image célèbre pour comprendre l’activité cérébrale sans référence à la culture. Nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont, mais telles que la culture et la société les définissent.

Geoff Ribbens

Princes Risborough, Buckinghamshire