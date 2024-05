Poursuivant la tradition estimée de « Deep Impact » contre « Armageddon » et « The Prestige » contre « The Illusionist », la natation en eau libre a créé sa propre confrontation entre la pensée hollywoodienne parallèle : Diana Nyad contre Gertrude Ederle. Les vrais athlètes, bien entendu, étaient loin d’être des rivaux. En complétant sa nage qui a fait la une des journaux de Cuba à la Floride en 2013, Nyad a surfé sur une vague qu’Ederle avait déclenchée près d’un siècle plus tôt en devenant la première femme à traverser la Manche à la nage. Sur le calendrier des sorties, cependant, la chronologie a été inversée. Sept mois après que « Nyad », le candidat aux Oscars de Netflix, ait propulsé ce sport de niche dans l’air du temps, le biopic d’Ederle de Disney, « La jeune femme et la mer », arrive en salles.

Si « Nyad » était une taxonomie déchirante de la persévérance, intéressée par le processus derrière un tel exploit et la cascade d’échecs qui l’a précédé, « Young Woman » du réalisateur Joachim Rønning trace une voie plus traditionnelle vers un sentiment généralisé. Chaque revers exaspérant pour Ederle de Daisy Ridley est compensé par une victoire cathartique. Les fissures familiales sont consciencieusement et rapidement colmatées. Est-ce un opposant ? Ne vous inquiétez pas, ils auront leur récompense. C’est par cœur, bien sûr, mais indéniablement excitant.

Adapté par le scénariste Jeff Nathanson du livre du même nom de Glenn Stout de 2009, « Young Woman » dépeint Ederle (appelée Trudy) comme l’image de la persévérance face à toutes sortes d’obstacles médicaux, culturels et sociétaux. Lorsque nous revenons en 1914 et rencontrons une jeune Trudy (Olive Abercrombie), alitée avec la rougeole dans la modeste maison de sa famille germano-américaine à New York, l’enfant ne devrait pas survivre à la nuit. Une fois qu’elle l’a fait, Trudy se révèle plus chanceuse que les centaines de femmes et d’enfants qui se sont noyés ou ont brûlé dans l’incendie d’un bateau à vapeur à proximité la nuit même où elle s’est dirigée vers la porte de la mort. (Nathanson truque la chronologie ici ; cela tragédie de la vie réelle s’est produit une décennie plus tôt.)

Ainsi, Trudy s’engage à apprendre à nager, ignorant les ordres du médecin de rester hors de l’eau et de protéger ce qui reste de son audition gênée par la rougeole. Au moment où Ridley reprend le rôle de Trudy à l’adolescence, elle et sa sœur, Meg (Tilda Cobham-Hervey), sont des jeunes femmes courageuses qui aiment patauger au large des rives de Coney Island et imaginer courir dans les piscines réservées aux hommes. En peu de temps, le film se révèle comme une célébration de l’esprit humain, oui, mais aussi une chronique du rêve américain d’une immigrée de deuxième génération et de l’assaut défiant toute attente contre le sexisme qu’elle a lancé en cours de route.

Les partisans du patriarcat viennent de l’intérieur et de l’extérieur de la maison Ederle. Le père attentionné mais condescendant de Trudy et Meg (Kim Bodnia), un boucher à l’accent épais toujours enraciné dans les traditions du Vieux Monde, ricane lorsque sa femme (une Jeanette Hain merveilleusement dure) déclare que leurs filles envisagent de rejoindre une équipe de natation. Glenn Fleshler incarne un officiel de natation américain à deux visages qui croit un instant au potentiel olympique de Trudy et parle d’un ton neutre du vote pour garder les femmes hors de la piscine l’instant d’après. Et Christopher Eccleston incarne un entraîneur résolument fanatique dont les tentatives de saboter Trudy sont si manifestes qu’on se demande pourquoi elle fait confiance à ce qu’il dit.

Mais même si le scénario de Nathanson s’oriente vers un territoire banal, servant et éliminant ses antagonistes archétypaux, la montée de Trudy contre l’adversité inspire tout de même. Rønning fait avancer l’histoire à un rythme régulier, et la partition fulgurante d’Amelia Warner touche le cœur. Les performances gagnantes de Sian Clifford dans le rôle de l’entraîneur new-yorkais impétueux de Trudy et de Stephen Graham dans le rôle d’un vétérinaire anglais grisonnant maintiennent également le film à flot.

Lorsque nous arrivons à l’été 1926 et à cette journée historique elle-même, les excentricités de la natation en eau libre – bateaux-guides, méduses, règles pointilleuses – devraient être familières à tous ceux qui ont regardé « Nyad ». Mais Rønning se concentre également sur les détails plus étranges que la fiction qui différencient l’histoire de Trudy, depuis la graisse de marsouin qu’elle étale sur son corps pour se réchauffer jusqu’aux pigeons voyageurs que les journalistes en bateau utilisaient pour contacter le continent.

De nos jours, une génération électrisante de jeunes athlètes américains – parmi eux Caitlin Clark, Coco Gauff, Nelly Korda, Simone Biles et Katie Ledecky – attisent les passions pour l’athlétisme féminin. Alors que le texte de clôture du film attribue à son héroïne le mérite d’avoir « changé à jamais le cours du sport féminin », il n’est pas difficile de situer ses réalisations dans cette marée montante. Il y a le véritable triomphe : lorsque Trudy Ederle a fait sensation, les répercussions se sont propagées sur plusieurs générations.