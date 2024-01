La jeune équipe expérimentale de l’USMNT perd contre la Slovénie en match amical

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

SAN ANTONIO — Chaque hiver, alors que ses joueurs les plus fiables participent aux saisons des clubs européens, Gregg Berhalter rassemble un groupe en grande partie inexpérimenté pour le premier camp d’entraînement de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis de l’année. L’objectif principal est d’évaluer les joueurs susceptibles de se lancer dans des aventures conséquentes à venir. Ce n’est certainement pas l’équipe « A » ou « B » ; il s’agit plutôt d’une équipe expérimentale réunie lors de la pré-saison de la MLS.

Le camp de cette année, qui a culminé avec une défaite 1-0 contre la Slovénie samedi, a servi un deuxième objectif – et plus urgent – ​​: les Jeux olympiques, qui cet été incluront les hommes américains pour la première fois depuis 2008.

Le football olympique masculin est réservé aux joueurs de 23 ans et moins, à trois exceptions près. Et même s’il n’est pas l’entraîneur olympique américain – Marko Mitrovic l’est – Berhalter supervise le programme dans son ensemble. Ainsi, pour ce camp, environ la moitié des effectifs étaient éligibles en fonction de leur âge pour les Jeux de Paris.

“En regardant certaines performances individuelles, en particulier avec les gars olympiques, nous savions qu’ils jouaient [a] international senior [match], et nous voulions leur offrir cette expérience et aussi voir comment ils s’en sortent », a déclaré Berhalter. “Dans l’ensemble, c’est précieux pour eux de faire l’expérience de ce que signifie jouer au niveau senior complet, et cela va les aider à progresser.”

Mitrovic a rejoint l’équipe de direction de ce camp et, dans les mois à venir, collaborera avec Berhalter pour déterminer le groupe de 18 hommes qui se rendront en France. C’est une situation compliquée.

Plusieurs joueurs éligibles employés à l’étranger, tels que Gio Reyna et Yunus Musah, sont des habitués de l’équipe senior, qui participera cet été à la Copa América, le tournoi historique sud-américain. Les joueurs ne seront pas disponibles pour les deux compétitions. En tant que test le plus dur pour les hommes de Berhalter jusqu’à ce que la Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la Copa América est la priorité.

Cinq joueurs de moins de 23 ans ont débuté samedi, dont l’attaquant du FC Dallas Bernard Kamungo, qui a grandi dans un camp de réfugiés tanzaniens avant que sa famille ne s’installe à Abilene, au Texas, il y a huit ans. Six autres U-23 sont entrés comme sous-marins.

“C’était très spécial pour moi”, a déclaré Kamungo. « Vous restez dans l’instant présent. Vous vivez l’instant présent et chérissez simplement l’instant. Je suis tellement heureux d’être arrivé jusqu’ici et j’ai juste essayé d’en profiter autant que possible.

Onze joueurs, dont sept titulaires, ont fait leurs débuts en équipe nationale – un record depuis leurs débuts en 1988 contre le Guatemala. Berhalter a félicité l’attaquant partant Diego Luna, 20 ans, et l’attaquant remplaçant Esmir Bajraktarevic, qui, à 18 ans, était le plus jeune joueur de l’effectif.

L’expérience a été fournie par l’arrière central Miles Robinson, un habitué de l’équipe nationale senior, et l’arrière droit Shaq Moore, le seul joueur de la Coupe du monde 2022 de cette équipe.

Le partenaire de Robinson en défense centrale était Sean Zawadzki, un ancien joueur vedette de Georgetown qui faisait ses débuts en senior. Il est généralement milieu de terrain pour le champion MLS Columbus Crew.

La Slovénie, qui a participé pour la dernière fois à la Coupe du Monde en 2010 mais s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe de cet été, s’est également tournée vers une équipe inexpérimentée – et principalement basée dans son pays. Les visiteurs ont pris l’avantage à la 26e minute. Kamungo a perdu le ballon face à Danijel Sturm, qui a fourni l’attaquant de 21 ans Nejc Gradisar sur le flanc gauche pour une finition en angle avec l’extérieur de son pied droit devant le gardien débutant Patrick Schulte.

Quatre minutes plus tard, Kamungo a presque compensé son erreur, mais Igor Vekic a réalisé un superbe arrêt de jambe sur un tir sur réception de 12 mètres. La préparation comprenait une formidable série de passes des débutants Luna, Timmy Tillman et Brian White.

Les 15 dernières minutes du match ont été remplies d’opportunités pour les Américains, mais l’arrière gauche remplaçant John Tolkin a raté la cible à 12 mètres à deux reprises en une minute, et plusieurs autres menaces n’ont pas été exécutées.

“La réaction en seconde période a été bien meilleure”, a déclaré Zawadzki. « Nous nous sommes créés de bonnes occasions. J’aurais aimé que nous marquions, mais je pense que la réponse et la volonté de se battre étaient là. Dès le jour de notre arrivée au camp, les entraîneurs ont expliqué ce qu’ils voulaient voir, et cela s’est vu en seconde période.

Berhalter tourne désormais son attention vers ses principaux joueurs ; il se rendra en Europe dans les semaines à venir pour assister aux matches et les rencontrer. Le prochain camp, avec Christian Pulisic and Co., aura lieu fin mars à Arlington, au Texas, où ils tenteront de remporter la Ligue des Nations de la Concacaf pour la troisième fois consécutive. Débuteront alors les préparatifs pour la Copa América et, pour les plus jeunes, pour les Jeux olympiques.