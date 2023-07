La jeune équipe d’Oswego montre des progrès cet été « l’éthique de travail est hors du commun » – Shaw Local

OSWEGO – Dave Lay a été alerté tôt en juin sur le niveau d’engagement de son équipe féminine de basket-ball d’Oswego.

L’entraîneur de deuxième année dit généralement à ses filles qu’il arrivera à 7 h 15 pour l’entraînement de 8 h. Ce que cela signifie, c’est que Lay franchit la porte avant 7 heures du matin.

Ces jours-ci, il n’est pas rare que neuf à dix filles soient déjà dans le gymnase en attendant que Lay se lève. Ils étaient même des lève-tôt après avoir disputé six matchs en deux jours au Morris Shootout.

« L’éthique de travail de l’équipe de cette année est hors du commun, contrairement à tout ce que j’ai jamais vu auparavant », a déclaré Lay. « Nous avons des filles ici avant 7 heures, nous nous sommes entraînées à 10 heures et je reviens plus tard pour déposer des concessions pour notre fusillade et j’ai des filles de retour pour prendre des coups. »

Ce dévouement et un jeune noyau ont laissé Lay optimiste que des jours meilleurs se profilent à l’horizon après une finition 6-26 la saison dernière.

Les résultats d’Oswego en juin suggèrent que l’amélioration pourrait se produire bientôt.

Les Panthers ont battu DeKalb, Plainfield Central et Metea Valley lors de leur fusillade à Oswego le 30 juin pour conclure un calendrier du 16 au 7 juin. Oswego a atteint la finale au Reed-Custer Shootout, perdant contre Coal City par deux, et a également joué trois matchs à East Aurora et a participé à un événement à Morris. Oswego a battu DeKalb à deux reprises et a également battu un programme traditionnellement fort d’Ottawa.

« Vraiment satisfait de la façon dont nous avons joué en défense et de notre ténacité », a déclaré Lay. « Nous sommes jeunes, mais je pense que nous faisons beaucoup de bonnes choses et que nous nous améliorons comme nous le souhaitons. Nous montrons des progrès. Je suis enthousiasmé par la direction dans laquelle nous nous dirigeons.

Fusillade de basket-ball pour filles d’Oswego Peyton Johnson d’Oswego frôle la défense d’Alicia Johnson de Dekalb lors de l’Oswego Girls Basketball Shootout. 30 juin 2023. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local News Network)

Oswego était très jeune lors de la première saison de Lay et le sera encore.

En séries éliminatoires l’an dernier, les Panthers commençaient trois étudiants de première année. L’une d’entre elles, la garde de 5 pieds 9 pouces Ahlivia East, a été la meilleure marqueuse d’Oswego. Le joueur de poste Kendall Grant et Peyton Johnson – la petite sœur de la garde diplômée et star du football Anna Johnson – sont deux autres de ce qui pourrait être huit étudiants de deuxième année sur la liste universitaire d’Oswego.

« Nous sommes très jeunes, mais nous déplaçons bien le ballon et nous avons un QI de basket élevé », a déclaré Lay. « Peyton Johnson, comme Anna, a les mêmes instincts qu’un étudiant en deuxième année. Nous avons vu que la classe de première année de l’année dernière était chargée et nous avons pensé que c’était notre ticket pour être vraiment bon.

Oswego a remporté les trois matchs lors de sa fusillade même si East n’était pas là en raison d’un engagement au softball.

« Quand elle est ici, notre attaque fonctionne mieux », a déclaré Lay. « Elle peut attaquer.

Oswego a en effet parfois lutté offensivement lors de sa victoire sur DeKalb. Mais, comme l’an dernier, la carte de visite des Panthers sera leur défense, et cela s’est vu contre les Barbs.

« Ils ont adhéré de tout cœur », a déclaré Lay. «Nous avons eu de nombreux entraîneurs et arbitres qui nous ont complimentés cet été sur la force avec laquelle nous jouons en défense. Nous ne sommes pas une équipe de tir à mort, et vous l’avez vu. Même lorsque nous déplaçons bien le ballon et que nous obtenons un look propre, parfois nous nous égarons. La défense est quelque chose que nous pouvons apporter tous les jours et les filles ont vraiment adhéré à cela et leur en sont reconnaissantes.

Lay a travaillé pour rendre Oswego plus efficace du côté offensif, et ses filles ont suivi l’exemple. Oswego a lancé un club de 10 000 coups cet été, et les filles sont régulièrement au gymnase tôt et tard pour atteindre cet objectif.

« Ils sont motivés pour atteindre cet objectif », a déclaré Lay. « En tant qu’entraîneur, vous pouvez avoir tous les espoirs et tous les rêves que nous voulons, mais si vous n’avez pas de filles motivées qui partagent ces rêves avec vous, cela n’aura pas d’importance. Je pense que j’ai des filles qui sont tout aussi motivées.