La jeune élite chinoise grimpe pour les emplois gouvernementaux. Certains viennent le regretter.

Amy Liu, qui a été greffière au sein du gouvernement municipal de Pékin au cours des six dernières années, a déclaré qu’elle appréciait surtout son travail, en avait beaucoup appris et qu’elle trouvait ses journées satisfaisantes.

Mais ces dernières années, elle a été entraînée dans la campagne “zéro Covid”. Comme tout le monde dans son département, elle devait se porter volontaire sur les sites de dépistage du virus une fois par semaine lorsqu’il y avait un nombre élevé de cas. Elle a été chargée de monter la garde et de garder les foules en ligne.

“Ce genre de chose m’irrite tellement”, a déclaré Mme Liu.

Cela s’ajoutait à d’autres tâches requises sans rapport avec son travail, telles que des sessions d’étude sur l’histoire du Parti communiste, des cours d’idéologie organisés par le département de propagande et des tutoriels sur le droit et la discipline du département anticorruption. Ces sujets ont pris une plus grande importance dans toute la Chine depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012.

Travailler dans la fonction publique a une riche histoire dans la Chine moderne. Les emplois gouvernementaux étaient autrefois prisés – une génération précédente les appelait «bols de riz en fer» en raison de leur stabilité. Ils ont offert la sécurité et des heures de travail régulières. Mais après que l’économie chinoise a commencé à s’ouvrir, de nombreux jeunes ont plutôt choisi de poursuivre les richesses et les opportunités disponibles dans le secteur privé.

Cette tendance s’est inversée sous M. Xi. La main plus lourde de l’État sur des pans de l’économie comme la technologie a rendu ces emplois du secteur privé moins attrayants et plus difficiles à trouver, tout en imposant de nouvelles charges aux travailleurs de la fonction publique.

“La culture de l’ensemble du gouvernement local chinois a changé, passant d’encourager l’économie innovante et de développer le tourisme à atteindre l’objectif de sécurité politique et de plaire aux superviseurs”, a déclaré Xiang Biao, professeur d’anthropologie sociale à l’Université d’Oxford qui se concentre sur la société chinoise. .