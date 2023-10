La jetée de Santa Monica en Californie a été évacuée alors qu’un homme « avec une bombe » s’accroche à la grande roue dans des scènes terrifiantes

Un HOMME a été arrêté après avoir escaladé une grande roue en Californie alors qu’il prétendait détenir une bombe, ont indiqué les policiers.

Des spectateurs terrifiés se trouvaient lundi sur la jetée de Santa Monica, en Californie, lorsque l’homme a commencé à escalader la grande roue en métal.

Un homme a escaladé la grande roue de la jetée de Santa Monica lundi, provoquant des évacuations et une importante intervention de la police. Crédit : Facebook/jennifer.e.crawford

Des témoins ont déclaré que l’homme prétendait avoir une bombe Crédit : KTLA

La jetée de Santa Monica a été évacuée et une équipe de négociateurs a été envoyée pour tenter de convaincre l’homme de descendre. Crédit : Application Citizens

Des témoins ont entendu le suspect dire qu’il avait une bombe avant de commencer à monter dans le volant vers 15h30, heure locale, selon la police de Santa Monica.

La célèbre jetée de Santa Monica a été évacuée alors que les flics ont averti le public d’éviter la zone.

« Nos agents sont actuellement en train d’évacuer Pacific Park et la jetée et notre équipe de négociation de crise contacte le sujet qui semble être en crise », a indiqué le ministère. a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Des photos sur les réseaux sociaux montraient l’homme, vêtu d’un T-shirt, d’un jean et de baskets et portant ce qui semblait être un sac à dos, accroché aux poutres métalliques du manège.

On ne sait pas exactement ce qui l’a poussé à monter sur la grande roue.

Une foule de spectateurs stupéfaits a été vue debout sur la jetée alors que les sauveteurs apportaient du matériel de grande taille pour évacuer les gens du manège.

Ils étaient coincés sur des modules en l’air pendant que les négociateurs s’efforçaient de convaincre l’homme de descendre.

À 16h30, heure locale, la police de Santa Monica a signalé que l’homme était en garde à vue et que l’enquête était en cours.

La vidéo le montrait menotté alors que les premiers intervenants vérifiaient ses blessures.

Les flics ont déclaré plus tard qu’aucune bombe n’avait été trouvée et que la jetée avait rouvert.

La Pacific Wheel est la seule grande roue au monde fonctionnant à l’énergie solaire, selon le site Internet de Santa Monica.

Le trajet offre aux visiteurs une vue panoramique sur la côte sud de la Californie depuis le dessus de la jetée emblématique.

« Mesurant 85 pieds, la roue se déplace à 2,5 tours par minute avec des arrêts intermittents pour prendre des passagers », indique le site Internet.

« [It] comporte plus de 174 000 lumières LED économes en énergie qui affichent un divertissement lumineux dynamique et époustouflant généré par ordinateur le soir. »

Selon les directives de l’État et du fabricant, les passagers seuls sont interdits sur la Pacific Wheel.

La jetée de Santa Monica mesure 1 651 pieds de longueur et 301 pieds de largeur.

Il abrite un petit parc d’attractions, des stands de concession et des zones de tourisme et de pêche.

Pacific Park est le seul parc d’attractions directement situé sur la côte ouest des États-Unis et le seul parc sans entrée à Los Angeles.

Il a été présenté dans plus de 500 films et émissions de télévision, dont Hannah Montana, 90210, Forrest Gump, et a été parodié dans le jeu vidéo à succès Grand Theft Auto V.

Les spectateurs se sont rassemblés derrière un ruban d’avertissement alors que la police tentait de les éloigner des lieux. Crédit : KTLA

L’homme est finalement descendu et a été placé en garde à vue. Crédit : KTLA