La jetée de Gaza de 320 millions de dollars de Biden : dépassement de budget et menace constante, une mésaventure « purement politique »

Les jetées temporaires établies sur ordre du président Biden ont largement dépassé le budget et causé plusieurs problèmes depuis que l’USAID a commencé les livraisons, ce qui a amené certains législateurs à remettre en question la valeur de l’opération.

« En fin de compte, cela met inutilement nos gens en danger. Cela coûte très cher. Cela retire des actifs qui devraient être utilisés ailleurs, et je ne pense tout simplement pas que cela permettra d’accomplir quoi que ce soit qui se rapproche de ce qu’il a promis », a déclaré le représentant. » Michael Waltz, R-Fla., A déclaré à Fox News Digital dans une interview.

Le président Biden, lors de son discours sur l’état de l’Union en mars, s’est engagé à établir une jetée temporaire dans la mer Méditerranée au large de la bande de Gaza pour accroître l’acheminement de l’aide humanitaire vers le territoire alors que des millions de personnes restent déplacées tandis qu’Israël continue de chasser le Hamas.

Le Pentagone a annoncé que les piliers – l’un qui resterait à plusieurs kilomètres au large tandis que l’autre servait de pont-jetée vers la côte de Gaza – avaient été achevés vers le 9 mai, mais ont rencontré des difficultés lors du déploiement la semaine suivante.

L’ÉGYPTE ACCEPTE D’ENVOYER DES CAMIONS D’AIDE VIA LE PASSAGE ISRAÉLIEN VERS GAZA MAIS L’IMPACT N’EST PAS CLAIR

Waltz a déclaré que le coût du projet s’élevait à plus de 300 millions de dollars, certains rapports citant un chiffre pouvant atteindre 320 millions de dollars – ce qui serait le double de ce qu’indiquaient les estimations initiales, a déclaré le sénateur Roger Wicker, R-Miss., a déclaré à Reutersqualifiant l’opération d’« effort dangereux avec un bénéfice marginal ».

Waltz a noté que les coûts indiqués ne s’appliquent qu’aux premiers mois d’exploitation : « Plus cela dure longtemps, plus ces coûts vont monter en flèche. »

« Nous avons été informés que deux destroyers de la Marine sont chargés de patrouiller dans les eaux autour de la jetée », a déclaré Waltz à titre d’exemple. « Est-ce que ceux-ci sont inclus dans leurs coûts d’exploitation soutenus en carburant ? Le coût de leur équipage ? Ce n’est pas clair… et puis il y a le coût d’opportunité, n’est-ce pas ? Ces destroyers et autres actifs, aériens ou autres, sont consacrés à protéger cette chose contre tout type de drone ou d’attaque terrestre qui pourrait être reposé et réaménagé aux États-Unis et pourrait être utilisé ailleurs. »

Le principal problème, selon Waltz, est que la question n’est pas la livraison en dehors de Gaza, mais plutôt ce qui se passe une fois que l’aide est acheminée de l’autre côté de la frontière, auquel cas l’aide est confrontée aux mêmes problèmes que la livraison par voie terrestre.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU HAMAS À GAZA AU MICROSCOPE COMME QUESTIONS SUR LE NOMBRE DE DÉCÈS

« Une fois la frontière franchie, le pays se heurtera exactement aux mêmes problèmes que les routes terrestres », a expliqué Waltz. « Les camions sont saccagés. Ils sont attaqués. Lorsqu’ils arrivent à l’entrepôt, c’est le Hamas qui contrôle les entrepôts. »

« Que les camions viennent de la mer ou de la terre, ils vont se heurter aux mêmes problèmes une fois à l’intérieur, et ce sont les Palestiniens, vous savez, les pauvres Palestiniens et les enfants qui souffrent dans la fin », a poursuivi Waltz.

« À cause de la corruption et parce qu’ils sont dirigés par une dictature terroriste qui va utiliser l’aide pour, d’une part, se nourrir, s’armer et se ressourcer, avec plus de nutriments, de fournitures médicales, de carburant et ainsi de suite », a-t-il ajouté. « Ensuite, utilisez-le comme un levier pour garantir que le peuple palestinien ne se soulève pas contre eux. »

Les livraisons n’ont pas atteint le niveau souhaité depuis que les quais ont commencé à être expédiés la semaine dernière : les camions ont commencé à entrer dans la bande de Gaza le 17 mai, avec des plans pour atteindre 150 camions par jour, mais le quai a rencontré un certain nombre de problèmes, notamment des dommages à l’une des jetées samedi alors que les militaires tentaient de les déplacer en raison des « conditions de la mer ».

3 MEMBRES DES SERVICES AMÉRICAINS BLESSÉS LORS DE LA MISSION D’AIDE HUMANITAIRE À GAZA, 1 DANS UN ÉTAT CRITIQUE : RESPONSABLES DE LA DÉFNESE

Le mouvement, tenté dans la nuit de vendredi, a conduit à ce qu’un morceau d’une jetée se détache de la ligne et flotte sur le rivage. Une péniche de débarquement mécanisée (LCM) de l’armée américaine a tenté de sauver la pièce et s’est retrouvée coincée lorsqu’un câble s’est enroulé autour de son hélice – un autre coût imprévu.

L’armée et la marine américaines ont travaillé toute la journée avec leurs homologues israéliens pour libérer le matériel, selon un responsable américain de la défense.

Waltz a énuméré un certain nombre d’autres problèmes qui ont affecté l’opération, allant des problèmes logistiques aux perturbations météorologiques et aux menaces pour la sécurité.

« Le simple fait d’acheminer la quantité de matériaux dans une mer souvent agitée et dans un environnement très difficile a été un problème », a expliqué Waltz. « Ensuite, je pense que nous avons simplement cette fausse idée de l’absence de troupes sur le terrain de la part de Biden et de l’administration. »

LA MAISON BLANCHE OBSERVE PLUS DE PAYS S’OPPOSER À ISRAÉL ALORS QUE L’IRLANDE, L’ESPAGNE ET LA NORVÈGE RECONNAISSENT L’ÉTAT PALESTINIEN

« Je veux dire, techniquement, il n’y a pas de bottes qui touchent le sable, mais elles sont sur un quai qui touche le sable, et nous avons confirmé lors d’une audience qu’elles étaient très proches du rivage », a-t-il poursuivi. « Ils sont à portée d’armes légères de tous les militants qui veulent tirer sur eux depuis Gaza, et encore moins des types de drones ou de missiles que nous avons vus dans la mer Rouge. »

« Nous savons que le quai et l’ensemble du complexe ont déjà été la cible de tirs de mortier, donc, encore une fois, cela met inutilement nos militaires en danger », a-t-il souligné.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi aux journalistes que des foules avaient arrêté les camions à différents points du parcours après leur arrivée à terre, conduisant à une sorte d’« autodistribution » des livraisons.

« Ces camions traversaient des zones où il n’y avait pas eu d’aide. Je pense que les gens craignaient de ne jamais voir d’aide. Ils ont saisi ce qu’ils pouvaient », a déclaré Dujarric. selon Newsweek.

Le porte-parole du Pentagone, le major-général Patrick Ryder, a également déclaré plus tôt dans la semaine que l’aide « n’arrivait pas à un rythme qui satisfasse aucun d’entre nous ».

En fin de compte, Waltz a soutenu que les piliers étaient la preuve d’un projet lancé pour des « raisons purement politiques ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Quand vous avez plus de 100 000 démocrates dans l’État du Michigan… allez voter contre lui à la primaire démocrate – plus de 100 000 – c’est un moment politique vraiment effrayant pour cette Maison Blanche », a déclaré Waltz.

« Nous avons depuis lors assisté à des changements de politique à l’égard d’Israël, de Schumer appelant à un changement de régime au Sénat, à une sorte de dénigrement de Netanyahu, en passant par la promesse d’un changement de politique si les Israéliens menaient leur offensive à Rafah… tout cela a été un signal pour le vote des jeunes », a ajouté Waltz.

Lors d’un appel téléphonique jeudi, des responsables de la défense ont confirmé aux journalistes que trois militaires américains avaient été blessés alors qu’ils soutenaient une mission visant à fournir une aide humanitaire à la population de Gaza. Toutes les blessures n’étaient pas liées au combat, une personne étant dans un état critique.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Greg Wehner de Fox News a contribué à ce rapport.