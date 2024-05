La jetée construite par les États-Unis à Gaza s’est effondrée. Voici comment nous en sommes arrivés là et quelle pourrait être la prochaine étape

WASHINGTON (AP) — Une série de problèmes de sécurité, de logistique et de conditions météorologiques ont mis à mal le plan visant à acheminer l’aide humanitaire désespérément nécessaire à Gaza via une jetée construite par l’armée américaine.

Brisé par des vents violents et une mer agitée un peu plus d’une semaine après sa mise en service, le projet fait l’objet de critiques selon lesquelles il n’a pas été à la hauteur de ses prévisions initiales ni de ses 320 millions de dollars étiquette de prix.

Les responsables américains affirment cependant que la chaussée en acier reliée à la plage de Gaza et la jetée flottante sont en réparation et remonté dans un port du sud d’Israël, puis sera réinstallé et fonctionnera à nouveau la semaine prochaine.

Alors que les premières estimations du Pentagone suggéraient que la jetée pourrait livrer jusqu’à 150 camions d’aide par jour lorsqu’elle était pleinement opérationnelle, cela n’est pas encore arrivé. Le mauvais temps a entravé l’acheminement de l’aide vers Gaza depuis la jetée, tandis que le Offensive israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud du pays a rendu difficile, voire parfois impossible, l’acheminement de l’aide dans la région par voie terrestre.

Les groupes humanitaires ont eu des réactions mitigées – à la fois accueillant favorablement toute aide aux Palestiniens affamés assiégés par la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis près de huit mois, et décriant la jetée comme une diversion qui a éloigné Israël de la pression pour ouvrir davantage de postes frontaliers, ce qui est loin d’être le cas. plus productif.

C’est « un spectacle parallèle », a déclaré Bob Kitchen, un haut responsable de l’International Rescue Committee.

L’administration Biden a déclaré dès le début que la jetée n’était pas censée être une solution totale et que toute aide serait utile.

« Personne n’a dit au départ que cela allait être une panacée à tous les problèmes d’aide humanitaire qui existent encore à Gaza », a déclaré mercredi le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby. « Je pense que parfois on s’attend à ce que l’armée américaine – parce qu’elle est si bonne – que tout ce qu’elle touche se transforme en or en un instant. »

« Nous savions en arrivant que cela allait être difficile », a-t-il ajouté. « Et cela s’est avéré être une tâche difficile. »

Avant la guerre, Gaza recevait en moyenne environ 500 camions d’aide chaque jour. L’Agence des États-Unis pour le développement international affirme avoir besoin d’un flux constant de 600 camions par jour pour soulager la lutte pour la nourriture et ramener les gens de au bord de la famine.

L’aide acheminée via la jetée était suffisante pour nourrir des milliers de personnes pendant un mois, mais les données de l’ONU montrent qu’elle n’a guère réduit les besoins globaux des 2,3 millions d’habitants de Gaza.

Voici un aperçu de la chronologie de la jetée, des problèmes auxquels elle a été confrontée et de ce qui pourrait suivre :

MARS : ANNONCE ET PRÉPARATION

7 MARS : Le président Joe Biden annonce son projet pour l’armée américaine de construire une jetée lors de son discours sur l’état de l’Union.

« Ce soir, je donne l’ordre à l’armée américaine de diriger une mission d’urgence visant à établir un quai temporaire en Méditerranée, sur la côte de Gaza, pouvant recevoir d’importantes cargaisons transportant de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des abris temporaires », a-t-il déclaré.

Mais même dans ces premiers instants, il a noté que la jetée augmenterait la quantité d’aide humanitaire arrivant à Gaza, mais qu’Israël « doit faire sa part » et laisser entrer davantage d’aide.

8 MARS : Le major-général Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, déclare aux journalistes qu’il faudra « jusqu’à 60 jours » pour déployer les forces et construire le projet.

12 MARS : Quatre bateaux de l’armée américaine chargés de tonnes d’équipement et de segments de piliers en acier quittent la base commune de Langley-Eustis en Virginie et se dirigent vers l’océan Atlantique pour ce qui devrait être un voyage d’un mois vers Gaza.

Le commandant de la brigade, le colonel Sam Miller, prévient que le transit et la construction dépendront fortement des conditions météorologiques et de la haute mer qu’ils rencontreront.

FIN MARS : Les navires de l’armée américaine se heurtent à la haute mer et au mauvais temps alors qu’ils traversent l’Atlantique, ralentissant leur cadence.

AVRIL : CONSTRUCTION ET ESPOIR

1er AVRIL : sept Travailleurs auxiliaires de World Central Kitchen sont tués dans une frappe aérienne israélienne alors qu’ils voyagent dans des véhicules clairement identifiés pour une mission de livraison autorisée par Israël.

La grève alimente les inquiétudes persistantes quant à la sécurité des travailleurs humanitaires et incite les agences humanitaires à suspendre la fourniture de l’aide humanitaire à Gaza.

19 AVRIL : Des responsables américains confirment que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a accepté d’aider à acheminer l’aide apportée à Gaza par la route maritime une fois la construction terminée.

25 AVRIL : La construction majeure des installations portuaires sur la côte près de la ville de Gaza commence à prendre forme. Le site à terre est l’endroit où l’aide provenant de la chaussée sera livrée et remise aux agences humanitaires.

30 AVRIL : Des photos satellite montrent le navire de la marine américaine USNS Roy P. Benavidez et des navires de l’armée travaillant à l’assemblage de la jetée et de la chaussée à environ 11 kilomètres (6,8 milles) du port à terre.

MAI : LA JETÉE OUVRE…PUIS FERME

9 MAI : Le navire américain Sagamore est le premier navire chargé d’aide à quitter Chypre et à se diriger vers Gaza et finalement vers le quai. Un poste de sécurité et d’inspection élaboré a été construit à Chypre pour contrôler l’aide provenant de plusieurs pays.

16 MAI : Bien après le délai cible de 60 jours, la construction et le montage de la jetée au large de la côte de Gaza et la chaussée reliée au littoral sont terminées après plus d’une semaine de intempéries et d’autres retards.

17 MAI : Le premiers camions transportant de l’aide pour la bande de Gaza descendent le quai nouvellement construit et se dirigent vers la zone sécurisée à terre, où ils seront déchargés et la cargaison distribuée aux agences humanitaires pour livraison par camion à Gaza.

18 mai : Des foules de Palestiniens désespérés envahissent un convoi de camions humanitaires venant du quai, arrachant la cargaison de 11 des 16 véhicules avant qu’ils n’atteignent un entrepôt de l’ONU pour être distribué.

19-20 mai : Le première nourriture de la jetée — un nombre limité de biscuits à haute valeur nutritive — parvient aux personnes dans le besoin dans le centre de Gaza, selon le Programme alimentaire mondial.

Les organisations humanitaires suspendent les livraisons depuis le quai pendant deux jours tandis que les États-Unis travaillent avec Israël pour ouvrir des routes terrestres alternatives depuis le quai et améliorer la sécurité.

24 MAI : Jusqu’à présent, un peu plus de 1 000 tonnes d’aide ont été livrées à Gaza via la jetée construite par les États-Unis, et l’USAID affirme plus tard que la totalité a été distribuée à Gaza.

25 MAI : Des vents violents et une mer agitée endommagent la jetée et provoquent l’échouage de quatre navires de l’armée américaine qui y opèrent, blessant trois militaires, dont un qui est dans un état critique.

Deux navires se sont échoués à Gaza près de la base de la jetée et deux se sont échoués près d’Ashkelon en Israël.

28 MAI : La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, affirme que de grandes parties de la chaussée sont retirées de la plage et transférées vers un port israélien pour réparation. La base de la chaussée reste sur la côte de Gaza.

Elle indique également que l’aide à Chypre est chargée sur des navires et qu’elle sera prête à être déchargée sur le quai une fois qu’il sera de nouveau en place.

29 MAI : Deux des navires de l’armée échoués à cause du mauvais temps sont désormais de retour en mer et les deux autres près du quai sont en train d’être libérés, avec l’aide de la marine israélienne.

ET APRÈS?

Dans les prochains jours, les sections de la chaussée seront reconstituées et, d’ici le milieu de la semaine prochaine, elles seront ramenées sur la côte de Gaza, où la chaussée sera à nouveau rattachée à la plage, a indiqué le Pentagone.

« Lorsque nous serons en mesure de réancrer la jetée, vous pourrez voir cette aide affluer de manière assez régulière », a déclaré Singh mardi. « Nous allons continuer à exploiter cette jetée temporaire aussi longtemps que possible. »

La rédactrice de l’AP, Ellen Knickmeyer, à Washington, a contribué.