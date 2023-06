La Jamaïque vérifie la réalité de l’USMNT lors du tirage au sort d’ouverture de la Gold Cup

CHICAGO – Les États-Unis veulent être l’équipe à battre à la Gold Cup 2023. Après tout, c’est le champion en titre et le tenant du titre de la Ligue des Nations Concacaf récemment achevée. Mais il a passé la majeure partie de son match d’ouverture du tournoi samedi contre la Jamaïque à poursuivre au lieu d’être poursuivi.

Cette chasse a été récompensée à la 88e minute lorsque l’attaquant américain Brandon Vazquez a marqué pour assurer un match nul 1-1, évitant ce qui n’aurait été que la deuxième défaite d’une équipe américaine en phase de groupes de la Gold Cup.

« Je savais que je devais faire un mouvement dans la surface. Je vis pour ça », a déclaré Vazquez à propos de son but après le match. « Cela signifie le monde pour moi. Je pense que nous avons un groupe extrêmement talentueux. Pouvoir venir et faire une différence, je suis extrêmement fier. »

La Jamaïque est sortie en force, le défenseur central Damion Lowe inscrivant le premier but à la 17e minute sur un coup franc de Demarai Gray, l’attaquant d’Everton qui faisait ses débuts en Jamaïque après avoir représenté l’Angleterre chez les jeunes.

Les Reggae Boyz ont raté une occasion de creuser l’écart à la 29e minute. Leon Bailey est intervenu pour tirer un penalty remporté par la Jamaïque après que le milieu de terrain américain Aidan Morris ait commis une faute dans la surface, mais a vu le gardien américain Matt Turner plonger et arrêter le tir. L’effort de suivi de Bailey avec son pied droit vissé loin du but, et les États-Unis ont pu rester à distance de contact de l’équipe des Caraïbes.

« Je pense que pour nous, tout dépend de l’intensité comme point de départ. Cela nous manquait au début, en donnant le ballon, des touches lâches, des passes lâches », a déclaré Turner. « Nous avons grandi dedans et avons commencé à faire un bien meilleur travail.

« Je le savais [save] a été un grand moment pour notre équipe. Descendre 2-0 à la Concacaf est généralement une condamnation à mort. »

Avec les États-Unis rafraîchis par des changements en seconde période, notamment Vazquez, le milieu de terrain expérimenté Christian Roldan et l’ailier des moins de 20 ans Cade Cowell, les Stars and Stripes ont finalement pu trouver un match nul que le manager jamaïcain Heimir Hallgrimsson a qualifié de résultat équitable.

Le degré de surprise du résultat de samedi dépend de la façon dont il est contextualisé. La Jamaïque est arrivée avec une liste remplie d’attaquants de Premier League comme Bailey, Gray et Michail Antonio, mais voit maintenant une série sans victoire étendue à 11 matchs dans toutes les compétitions.

Cela allait toujours être le match de groupe le plus difficile pour l’équipe du manager américain par intérim BJ Callaghan, non seulement parce qu’il affronte une équipe jamaïcaine avec son alignement le plus fort depuis un certain temps, mais aussi parce que l’équipe doit travailler sa chimie. La familiarité des meilleures stars américaines les unes avec les autres était pleinement visible lors des victoires contre le Mexique et le Canada lors de la finale de la Ligue des Nations plus tôt ce mois-ci, mais avec seulement cinq joueurs de cette liste à Soldier Field, il faudra un certain temps avant que les joueurs se comprennent. autre ainsi que la meilleure équipe, si jamais elle le fait.

« Le tout, c’est que nous essayons de faire vivre à tout le monde. Je pense que nous avons mis en place un plan, comment nous allons naviguer dans la phase de groupes avec tous les joueurs et où ils en sont individuellement en termes de forme physique et de capacité à récupérer », a déclaré Callaghan. « Donc, je pense que tout le monde va contribuer à notre succès, et je pense que vous l’avez vu ce soir avec des gars qui sortent du banc et qui interviennent dans différents types de circonstances. »

Une certaine inexpérience s’est certainement manifestée en première mi-temps. Morris a concédé le penalty malgré une situation relativement calme après une longue remise en jeu et a eu du mal à suivre les rapides attaquants jamaïcains. James Sands était à côté de lui et n’a pas non plus été en mesure de fournir une couverture suffisante pour la ligne arrière des États-Unis, la Jamaïque étant en mesure de remporter la bataille du milieu de terrain en première mi-temps.

Les États-Unis devaient remercier Brandon Vazquez, à gauche, après qu’un égaliseur tardif ait sauvé un match nul contre la Jamaïque samedi. AP Photo/David Banques

Devant eux, Alan Sonora a obtenu le feu vert de départ dans un rôle créatif. Il a eu du mal à se connecter sur les centres qu’il a mis dans la surface et a commis sept revirements en jeu ouvert. Il a fait place à Roldan à la 66e minute.

Callaghan a prévu des changements de personnel pour le reste de la phase de groupes, ce qui, sur le papier, présente un ascenseur plus léger pour les États-Unis que le concours de samedi. Saint-Kitts-et-Nevis, le prochain adversaire des États-Unis, fera ses débuts en Gold Cup dimanche contre Trinité-et-Tobago, l’autre rival du groupe – une équipe incapable d’appeler autant de talents européens de haut niveau que la Jamaïque, même si elle est une équipe qui a infligé des souffrances aux États-Unis dans le passé.

Compte tenu de sa capacité à sauver le résultat de samedi et du talent dans ses rangs, l’Américaine devrait pouvoir accéder aux quarts de finale et pourrait encore dominer le groupe. Pourtant, samedi a donné aux États-Unis une réalité en ce qui concerne à quel point leurs options de profondeur peuvent les mener dans le championnat continental. Les États-Unis n’ont jamais pensé qu’ils pourraient valser vers un autre titre de la Gold Cup avec une équipe alternative comme ils l’ont fait en 2021. Des équipes comme la Jamaïque se sont renforcées. Le Mexique pourrait désespérément utiliser un trophée pour prendre de l’élan. Le Canada veut retrouver son premier titre depuis 2000.

Toutes les illusions que les États-Unis ou leurs fans auraient pu avoir sur le fait que les choses seraient faciles cette fois-ci ont été dissipées par une nuit nerveuse. Avec sa vitrine de trophées récemment agrandie, les États-Unis peuvent se reposer confortablement en sachant qu’ils sont actuellement la meilleure équipe de la Concacaf. Il a appris samedi que pouvoir soutenir cela en fléchissant avec une autre Gold Cup remportée par une équipe alternative sera beaucoup plus difficile.