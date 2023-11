La Jamaïque va retarder la signature d’un accord majeur avec l’UE suite aux inquiétudes du lobby chrétien | Nouvelles

La Jamaïque va retarder la signature d’un important accord de financement avec l’Union européenne, en raison des inquiétudes d’un groupe chrétien local selon lesquelles l’accord proposé « lierait la Jamaïque à des obligations non définies en matière de droits de l’homme liées à des sanctions commerciales ».

La mise à jour du ministère des Affaires étrangères et des Affaires étrangères est intervenue vendredi soir, cinq jours avant que la Jamaïque ne rejoigne les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour signer l’accord de Samoa, pour remplacer l’accord de Cotonou qui a pris fin en 2020. .

Le ministère a déclaré que ce retard visait à faciliter les consultations en cours.

Dans un communiqué publié jeudi, le lobby Jamaica Coalition for a Healthy Society a fait valoir que le gouvernement était sur le point de signer le nouvel accord de 20 ans malgré les appels répétés de plusieurs groupes de citoyens « au danger flagrant des clauses multiples » dans les accords relatifs à la groupe plus large et les Caraïbes, en particulier.

Il a déclaré qu’une clause “réintroduirait l’éducation sexuelle complète (ECS) dans les écoles malgré l’indignation des parents en 2012 concernant le contenu sexualisant de l’ECS”, tandis qu’une autre “exigerait l’acceptation de conditions qui menacent directement la liberté de conscience et d’expression des citoyens”.

“Depuis 27 mois, la Coalition jamaïcaine pour une société saine et sept autres ONG jamaïcaines ont fait pression sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur pour qu’il prenne en compte les menaces évidentes à la souveraineté nationale de la Jamaïque dans le libellé actuel de l’accord”, a déclaré le communiqué. » indique le communiqué de la coalition.

« Nous ne sommes pas les seuls à avertir notre gouvernement des dangers de cet accord », a déclaré le président de la coalition, le Dr Wayne West. « Le gouvernement de Namibie a sagement renoncé cette semaine à signer l’accord. Ils ont cité des préoccupations similaires à celles des ONG jamaïcaines ainsi que leurs soupçons quant à la prétendue suppression par l’UE, après la clôture des négociations, d’une disposition autorisant les réserves des pays. Cette action douteuse doit être expliquée et contestée.

La ministre des Affaires étrangères, Kamina Johnson Smith, a déclaré que tout au long des négociations « difficiles », qui se sont conclues en 2021, le gouvernement « avait pris en compte les points de vue des différentes parties prenantes, y compris des membres de la société civile ».

“Le gouvernement était convaincu que le texte de l’accord final ne remplacerait pas la législation nationale de la Jamaïque”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement avait pris note des préoccupations locales persistantes.

“Nous poursuivrons donc les consultations dans le but de fournir des assurances quant à l’intention indéfectible du gouvernement de toujours protéger les intérêts de la Jamaïque et des Jamaïcains en se basant sur les lois de la Jamaïque”, a déclaré le ministre.

La signature de l’accord de Samoa fera suite aux réunions des conseils ministériels de l’OEACP et de l’OEACP-UE à Samoa.

« La Jamaïque, conformément à notre tradition d’engagement actif et de partenariat au sein de l’OEACP et avec l’Union européenne, participera donc aux réunions des Conseils ministériels comme d’habitude, et qui devraient se tenir à Samoa au cours de la période 14-15. novembre 2023 », a déclaré Johnson Smith.

Elle a en outre expliqué que l’Accord de Samoa est le successeur de l’Accord de partenariat de Cotonou, le principal cadre de développement par lequel la Jamaïque et d’autres États de l’OEACP ont obtenu des subventions de l’Union européenne (UE), depuis l’an 2000.

L’UE est le plus grand donateur multilatéral de subventions à la Jamaïque. Les parties à l’Accord de Samoa devraient bénéficier de nouveaux programmes de coopération financière et technique.

