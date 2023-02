La Jamaïque prête à envoyer des soldats et des policiers pour réprimer le chaos en Haïti

L’annonce intervient une semaine après que l’envoyée spéciale de l’ONU pour Haïti, Helen La Lime, a déclaré qu’elle espérait que le Conseil de sécurité de l’ONU traiterait “positivement” la demande en attente du gouvernement haïtien pour des forces armées internationales malgré le fait que les États-Unis et le Canada ne montrent aucun intérêt.

SAN JUAN, Porto Rico – Le Premier ministre jamaïcain a déclaré que son gouvernement était disposé à envoyer des soldats et des policiers en Haïti dans le cadre d’un projet de déploiement multinational d’assistance à la sécurité.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré mardi à la Chambre des représentants de l’île qu’il souhaitait aider Haïti et “soutenir un retour à un niveau raisonnable de stabilité et de paix, ce qui serait nécessaire pour que tout processus démocratique inclusif prenne racine”.

L’annonce semble marquer la première fois qu’une nation de l’hémisphère occidental offre publiquement des bottes sur le terrain après que le Premier ministre haïtien et d’autres hauts responsables ont demandé le déploiement immédiat de troupes étrangères début octobre au milieu d’un siège de carburant paralysant imputé au plus puissant du pays. gang.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et La Lime ont soutenu l’appel d’Haïti en vain.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a réfléchi à la demande mais n’a pris aucune mesure, choisissant plutôt d’imposer des sanctions à des personnes telles que Jimmy Chérizier, un chef de gang dominant et ancien officier de police accusé d’avoir orchestré de multiples massacres.

« Mon pays vit l’un des moments les plus difficiles de son histoire », a déclaré Charles, qui est le représentant permanent d’Haïti auprès de l’OEA.

“Nous espérons sincèrement qu’Haïti surmontera bientôt ses défis et s’engagera sur la voie du rétablissement de la stabilité, d’une paix durable et d’un développement durable pour sa terre et son peuple avec le plein soutien de la communauté internationale”, a-t-il déclaré.