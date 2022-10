La Jamaïque interdit la musique et la télévision faisant la promotion de la violence, du crime et des escroqueries

À la lumière de la conversation ici aux États-Unis concernant l’utilisation des paroles des rappeurs devant les tribunaux comme preuve de leurs crimes “présumés”, nous avons trouvé cette histoire particulièrement intéressante et avons pensé que certains d’entre vous pourraient vouloir peser dessus.

NBCNouvelles rapporte que le régulateur de la radiodiffusion de la Jamaïque a interdit tous les programmes télévisés et la musique qui « glorifient ou promeuvent les activités criminelles, la violence, la consommation de drogue, les escroqueries et les armes ». Ils ont là-bas un moment Tipper Gore et C. Delores Tucker.

Le gouvernement a déclaré que l’interdiction vise à réduire le matériel qui “pourrait donner la fausse impression que la criminalité est une caractéristique acceptée de la culture et de la société jamaïcaines”.

De toute évidence, les musiciens jamaïcains ne sont pas très satisfaits de cette nouvelle politique conservatrice et ils disent à quel point elle est injuste pour l’art et la communication créative.

“L’art imite la vie et la musique vient de ce qui se passe en Jamaïque pour de vrai”, a déclaré Stephen McGregor, producteur et chanteur jamaïcain lauréat d’un Grammy Award. “Mais parce que cela ne correspond pas au moule moral de ce à quoi ils aimeraient que cela ressemble, ils essaient de l’entraver.”

La Commission jamaïcaine de radiodiffusion a publié une déclaration utilisant les mêmes points de discussion fatigués que les personnalités publiques bien-pensantes utilisent depuis des décennies, voire des siècles, en ce qui concerne la musique “R-rated”, “Mais qu’en est-il des enfants ?!?” Qu’ils le disent, la musique qui parle de la réalité de la vie de certaines personnes « normalisera la criminalité chez les jeunes vulnérables et impressionnables ».

La directive stipulait également que les chaînes devraient éviter «l’argot urbain» qui a quelque chose à voir avec gagner de l’argent, des virements électroniques, acquérir de la richesse ou un style de vie somptueux. Il citait des mots spécifiques tels que : « justice de la jungle », « compte bancaire/étranger », « nourriture », « portefeuille », « porte-monnaie », « téléphone portable » et « client ».

La JBC demande aux citoyens de dénoncer tout artiste qu’ils voient enfreindre ce mandat, mais ils n’indiqueraient pas les conséquences de le faire ni ne feraient de commentaires supplémentaires à la demande de NBC.

Ce que vous dites? Pensez-vous que ce soit une bonne idée?