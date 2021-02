Les fortes pluies et la sécheresse ont contribué à la « pire jamais » pénurie de marijuana en Jamaïque – les habitants la qualifiant de « gêne nationale ».

Les militants disent croire que COVID-19[feminine pandémie et un relâchement de JamaïqueLes lois sur la marijuana ont conduit à une énorme augmentation de la consommation locale.

Une société de courtage pour le petit mais grandissant juridique de la nation insulaire cannabis l’industrie affirme qu’une augmentation de l’utilisation pendant le verrouillage a conduit à une baisse des approvisionnements.

La saison des ouragans de 2020 et une sécheresse dévastatrice ont également causé des dizaines de milliers de livres de pertes, selon des agriculteurs qui cultivent du cannabis en dehors du système légal – où une majorité de personnes achètent encore le médicament à bas prix dans la rue.

L’explorateur d’opportunités en chef à Tacaya, Triston Thompson, a également déclaré que les règles de Covid avaient également empêché les agriculteurs de s’occuper des cultures après avoir été ravagés par une mauvaise saison l’année dernière.

« L’année dernière a été la pire année. Nous n’avons jamais eu autant de pertes », a déclaré Thompson.

« C’est quelque chose de tellement risible que le cannabis est à court de cannabis en Jamaïque. C’est un embarras culturel. »

En Jamaïque, la drogue a été décriminalisée en petites quantités – mais une grande partie du marché reste illégale.

La Cannabis Licensing Authority du gouvernement – qui a autorisé 29 cultivateurs et délivré 73 licences – a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie de marijuana dans l’industrie réglementée.

Mais les agriculteurs et les militants disent que l’herbe vendue via des «maisons à herbes» légales est hors de portée pour beaucoup – car elle coûte cinq à dix fois plus que le pot dans la rue.

Cela s’ajoute à une forte baisse du nombre de touristes à la recherche de ganja se rendant sur l’île à la recherche de la drogue.

Paul Burke, PDG de la Ganja Growers and Producers Association de la Jamaïque, a déclaré que les utilisateurs n’avaient plus peur d’être poursuivis maintenant que le gouvernement autorise la possession de petites quantités.

Il a déclaré que la stigmatisation associée au cannabis avait diminué, avec plus de personnes utilisant le médicament pendant la pandémie de Covid-19 pour ses prétendus avantages thérapeutiques et médicinaux.

Burke a également déclaré que certains petits agriculteurs traditionnels avaient arrêté de cultiver car ils ne pouvaient pas se permettre de répondre aux exigences du marché légal.

Pendant ce temps, la police continue de gaspiller et de détruire ce que Burke a qualifié de «bons» champs de ganja qui ne sont pas inclus dans le marché légal.

La Jamaïque, que les étrangers associent depuis longtemps au pot, au reggae et aux rastafariens, a autorisé une industrie réglementée de la marijuana à des fins médicales et a dépénalisé de petites quantités de drogue en 2015.

Les personnes prises avec 56 grammes ou moins de cannabis sont tenues de payer une petite amende et ne risquent aucune arrestation ni casier judiciaire.

L’île permet également aux individus de cultiver jusqu’à cinq plantes, et les rastafariens sont légalement autorisés à fumer du cannabis à des fins sacramentelles.