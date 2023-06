La Jamaïque et le Canada se disputent le financement avant la Coupe du monde féminine

Les équipes se réunissent, les matchs de préparation commencent et les joueuses embarqueront bientôt pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande à moins d’un mois du début de la Coupe du monde féminine 2023 à Auckland. Pourtant, à l’approche du match d’ouverture du 20 juillet, au moins deux nations participantes sont toujours bloquées dans des différends importants avec leurs fédérations.

On a beaucoup parlé de la menace du Canada de frapper avant la Coupe SheBelieves plus tôt cette année, les champions olympiques étant dans une impasse avec Canada Soccer qui a forcé une refonte dans les coulisses et une longue médiation. Le différend ne reposait pas uniquement sur la rémunération directe, mais le côté financier de la dispute continue d’être le point de friction des mois plus tard. Comme Christine Sinclair, capitaine du Canada âgée de 40 ans et meilleure buteuse de tous les temps, l’a dit à la Presse canadienne plus tôt cette semaine : « Nous n’en sommes pas à un point où nous ne monterons pas dans un avion, mais le temps vient où nous voulons que cela soit fait pour que les joueurs n’aient pas à s’en occuper pendant que nous essayons de nous préparer. »

Cet avion en question part pour la Coupe du monde le 28 juin, forçant un plus grand sentiment d’urgence, bien qu’il y ait une question de savoir ce qui se passerait si un accord, ou une nouvelle convention collective (CBA), n’était toujours pas en place. Dans l’état actuel des choses, l’équipe devra probablement accepter un accord à plus court terme qui les couvrira pendant toute la durée de la Coupe du monde ainsi que le reste de 2023.

Ce n’est pas nouveau pour Canada Women: l’équipe n’a pas conclu d’entente appropriée depuis l’expiration de la dernière convention collective à la fin de 2021. Il y a cependant un sentiment d’optimisme de la part du camp canadien selon lequel quelque chose pourrait être négocié plus tôt plutôt que plus tard, en tant que secrétaire général par intérim Jason deVos dit dans un communiqué mercredi, « Nos conversations se poursuivent et nous partageons le désir de résoudre ce problème le plus rapidement possible. »

La situation n’est pas nouvelle, mais elle a grondé en arrière-plan pour les équipes masculines et féminines du Canada; les deux équipes sont mécontentes d’un manque de financement au point que la faillite a été évoquée par DeVos, bien que les joueuses semblent croire que des progrès sont en cours et que les femmes peuvent conclure un accord avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les joueuses du Canada (rouge) et de la Jamaïque (jaune) se saluent après leur match de football du Championnat féminin de la Concacaf 2022 au Mexique en juillet 2022. JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images

L’histoire est cependant différente plus au sud dans la Concacaf, avec l’équipe nationale féminine jamaïcaine une fois de plus en désaccord avec la Fédération jamaïcaine de football (JFF).

Donnée un nouveau souffle avec l’avènement de la Reggae Girlz Foundation et l’influence de Cedella Marley, la Jamaïque n’a cessé de se renforcer sur le terrain ces dernières années après avoir raté la qualification pour la Coupe du monde 2015. Pourtant, malgré les succès de l’équipe, les joueuses ont été échouées à plusieurs reprises par la JFF et à peine deux mois après leur retour de leur première Coupe du monde, les Reggae Girlz étaient en conflit sur les paiements manqués de la Coupe du monde.

Comme tant d’équipes de football à travers le monde, les problèmes persistent en arrière-plan et n’apparaissent au premier plan que lorsque les joueurs se sentent habilités – ou ont l’impression qu’ils n’ont pas d’autre choix – pour parler de leurs difficultés. C’est pourquoi, à un peu plus d’un mois de la Coupe du monde 2023, les joueurs jamaïcains se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations vis-à-vis de leur fédération :

« À plusieurs reprises, nous nous sommes assis avec la fédération pour répondre respectueusement aux préoccupations résultant de la sous-planification, du transport, de l’hébergement, des conditions d’entraînement, de la rémunération, de la communication, de la nutrition et de l’accessibilité aux ressources appropriées. Nous nous sommes également présentés à plusieurs reprises sans recevoir contractuellement convenu moyennant indemnisation. »

Le cœur des problèmes provient du financement – ​​principalement pour assurer une bonne planification et un personnel de soutien suffisant pour l’équipe – mais il y a aussi un sentiment d’apathie familière, car les femmes sont traitées après coup par les Reggae Boyz. Les joueuses ont parlé de « l’extrême désorganisation de la logistique du camp » qui a entraîné des matchs amicaux manqués, alors qu’elles ne savaient pas quand se présenter au camp à la veille des matchs.

L’équipe, classée 43e au monde par la FIFA, est obligée de compter sur l’aumône et la gentillesse d’étrangers avec Sandra Brower – la mère de l’attaquant Havana Solaun – qui choisit de mettre en place une campagne de crowdfunding pour aider à couvrir les coûts des autres dépenses de la Coupe du monde pour le personnel et les joueurs. Bien que l’objectif de 100 000 $ n’ait pas été atteint, une vague de dons a permis de récolter 20 000 $ supplémentaires au cours de la semaine dernière, ce qui est aussi réconfortant que déprimant. Cependant, ce n’est pas la seule collecte de fonds pour les Reggae Girlz, avec la Reggae Girlz Foundation mener sa propre campagne pour amasser des fonds pour le camp de préparation, qui couvrirait les coûts de la location des sites et des installations jusqu’aux repas des joueurs.

En réponse à la déclaration collective des joueurs, la JFF a publié sa propre déclaration en disant : « Nous reconnaissons que les choses n’ont pas été parfaitement faites et nous travaillons assidûment pour les résoudre. » Pourtant, le sentiment est que les problèmes soulevés par les joueurs sont chroniques, alors que la réaction générale de la JFF est que le mécontentement des joueurs est sorti de nulle part.

L’inquiétude pour le Canada et la Jamaïque n’est pas seulement l’état du jeu et les problèmes dans les coulisses, mais comment ils pourraient causer une distraction et empêcher les joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes sur la plus grande scène. La Coupe du monde devrait être un lieu de concentration totale; au lieu de cela, une fois de plus, plusieurs équipes sont obligées de faire face à bien plus que ce qui se passe sur le terrain.