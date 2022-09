Dans la capitale jamaïcaine, les liens avec la monarchie sont profonds.

Les marchés du centre-ville de Kingston s’appellent Coronation, Jubilee et Queen’s et nombre de leurs commerçants se souviennent avec affection de la reine Elizabeth II.

“Je l’aimais tellement”, dit Steve Pryce, entre deux tranches de pastèque coupées sur son étal de fruits et légumes. “Quand j’ai appris qu’elle était morte, j’ai été le premier à pleurer en Jamaïque.”

Mais c’est une île divisée sur son avenir, un récent sondage suggérant que plus de 50% des personnes seraient favorables à ce que la Jamaïque devienne une république et se sépare de la monarchie. La mort de la reine a accéléré un débat qui, en gros, est porteur d’un clivage générationnel.

Les Jamaïcains plus âgés ont tendance à s’accrocher à la tradition, certains se rappelant avec nostalgie des moments où la relation avec le Royaume-Uni était encore plus étroite.

“J’ai des membres de ma famille qui ont vécu en Angleterre, sont allés à l’école en Angleterre et ont épousé des femmes ou des hommes anglais”, explique Alexis McDavid, responsable de la sensibilisation au National Museum Jamaica. “Cette connexion est toujours très présente.

“Mais je crois personnellement que la jeune génération qui monte en politique doit vraiment faire pression pour le référendum [on Jamaica becoming a republic] arriver, parce que ce processus va prendre du temps, peut-être même des années. Je pense que les jours de la monarchie dans les Caraïbes sont comptés.”

Une nouvelle génération

Au Kingston College, certains des meilleurs jeunes sprinteurs du pays s’entraînent après l’école. La domination de la Jamaïque sur la scène mondiale est une source de fierté nationale, ses médailles étant considérées comme un symbole d’indépendance.

Pour les adolescents pratiquant leur départ au sprint, ceux qu’ils considèrent comme des rois et des reines s’affrontent sur la piste, mais l’avenir de la monarchie britannique ici est plus incertain.

“Je ne sais pas ce que la famille royale fait pour la Jamaïque”, déclare Nicholas Francis, un coureur de 100 m et 200 m. “Je souhaite le meilleur au roi Charles, mais je ne sais pas ce qu’il fait dans la communauté d’où je viens.”

Image:

Nicholas Francis fait partie d’une génération qui ne voit pas la pertinence de la famille royale



Antwon Walkin, un lanceur de disque des îles Turques et Caïques, a déclaré que la Jamaïque était prête pour un référendum sur la création d’une république. “Je pense qu’il y a une tendance avec les plus grands pays des Caraïbes, la Barbade et Trinidad, qui deviennent tous deux des républiques.

“Je pense que la Jamaïque est derrière ce genre de mouvement et pour son propre chef d’Etat élu.”

Apologie de l’esclavage

La Jamaïque a obtenu son indépendance politique de la Grande-Bretagne en 1962, mais la reine est restée chef de l’État et s’y est rendue six fois au cours de son règne. Les visites royales au fil des décennies ont été marquées par des appels à des excuses pour le rôle de la monarchie dans le soutien de la traite des esclaves pendant le régime colonial.

“Il n’y a jamais eu d’excuses”, déclare Alexis McDavid. “Il y a eu des excuses détournées, mais pas de véritables excuses sincères pour les atrocités commises sur nos anciens ancêtres africains réduits en esclavage. Ces excuses doivent venir de la famille royale et du gouvernement britannique, les deux, espérons-le, en même temps.”

Quand alors Le duc et la duchesse de Cambridge sont venus en Jamaïque plus tôt cette année, le prince William a exprimé sa “profonde tristesse” face à l’esclavage. Mais leur voyage a été assailli par une mauvaise optique, notamment lorsque Catherine a été photographiée tenant la main d’enfants noirs à travers une clôture en fil de fer.

Image:

Catherine, duchesse de Cambridge, serre la main d’enfants lors d’une visite à Trench Town en mars



La politicienne jamaïcaine Lisa Hanna a déclaré que la mort de la reine avait « cimenté » la décision de la Jamaïque de devenir une république.

“Je pense que la génération Z et la génération Y, même les baby-boomers, disent : “il est maintenant temps pour nous de tracer notre propre destin””, déclare Hanna.

“Nous ne voulons pas que ces générations ou les générations futures aient à faire face à certains des mêmes problèmes systémiques que nous avons traités en termes de classisme, en termes de manque d’éducation, en termes de vie en marge de la société. Nous voulons que nos propres gens nous dirigent.

La Jamaïque est très différente du pays dont la reine Elizabeth II est devenue chef d’État en 1952.

Il a évolué socialement, culturellement et économiquement et sa vision de la monarchie a également changé, ce qui signifie que le roi Charles III est confronté à des défis complexes ici et dans tout le Commonwealth.

C’est une île qui pourrait bientôt choisir de se couper des vieilles institutions.