La Jamaïque entre dans l’histoire en battant le Panama pour sa première victoire en Coupe du monde féminine – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Jamaïque a remporté une première historique Coupe du monde féminine gagner samedi, battant le Panama 1-0 suite à un but de la capitaine Allyson Swaby.

Ce fut un tournoi révolutionnaire pour les Reggae Girlz avec un match nul contre la France lors de leur match d’ouverture qui leur a valu un premier point lors d’une Coupe du monde féminine et, du coup, elles peuvent sérieusement envisager d’atteindre les huitièmes de finale pour la première fois également, avec cette victoire levée. à égalité de points avec le leader du groupe France.

C’était une première mi-temps sans but, une où l’histoire en jeu pour les deux équipes – le Panama cherchait également une première victoire en Coupe du monde – était palpable alors que la Jamaïque tirait coup sur coup au-dessus de la barre transversale et que le Panama semblait se contenter de jouer par l’arrière.

Finalement, cependant, la domination de la Jamaïque s’est manifestée et Swaby s’est accrochée à un corner à la 56e minute, sa tête trouvant le fond du filet et prouvant la différence entre les deux équipes.

La Jamaïque affrontera ensuite le Brésil lors de son dernier match de phase de groupes, avec l’attaquant vedette et talisman Khadija ‘Bunny’ Shaw de retour dans l’équipe après avoir purgé une suspension d’un match pour avoir reçu un carton rouge lors de ce match nul contre la France.

Les Reggae Girlz ont eu raison des échanges d’ouverture à Perth, se frayant un chemin à travers un milieu de terrain bondé mais n’ont pas pu trouver le fond du filet malgré une série de corners et de tentatives de but qui ont volé haut et large.

L’effort de Drew Spence après une course éblouissante à la 33e minute n’a trouvé que le filet latéral alors qu’elle cherchait à enrouler le ballon autour de la défense panaméenne, deux minutes avant que le puissant tir de Vyan Sampson de l’extérieur de la surface ne soit repoussé par le gardien panaméen Yenith Bailey.

Pendant ce temps, le Panama s’est battu pour garder un pied dans le match, défiant parfois la ligne de fond de la Jamaïque alors que sa propre défense se débrouillait bien pour tenir les Reggae Girlz à distance.

Mais cela semblait une question de temps avant que la Jamaïque ne trouve le fond du filet, et Swaby a finalement donné l’avantage à son équipe, déclenchant des célébrations jubilatoires sur le terrain.

Alors que l’horloge avançait dans le temps additionnel, les Reggae Girlz ont reçu une pénalité pour handball qui aurait pu sceller leur victoire, mais l’arbitre assistant vidéo (VAR) a annulé la décision, provoquant une poussée tardive du Panama et une fin tendue au jeu, bien que La Jamaïque s’est accrochée pour une victoire célèbre.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception