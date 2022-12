La Jamaïque déclare l’état d’urgence en raison de la violence

San Juan, Porto Rico –

Le Premier ministre jamaïcain a déclaré mardi l’état d’urgence généralisé pour lutter contre la recrudescence de la violence des gangs sur une île avec l’un des taux de meurtres les plus élevés de la région.

La mesure s’applique à certaines communautés de la capitale, Kingston, ainsi qu’à six des 14 paroisses de la Jamaïque, y compris celles où se trouvent des sites touristiques populaires comme Montego Bay.

L’état d’urgence permet aux autorités d’arrêter des personnes et de fouiller des bâtiments sans mandat, suscitant de vives critiques de la part d’opposants politiques et de militants qui ont mis en garde contre une répétition des abus policiers et des détentions massives qui se sont produites sous les précédents états d’urgence.

Des mesures similaires ont été récemment imposées au Salvador et au Honduras.

Le Premier ministre Andrew Holness a rejeté les critiques, affirmant dans une allocution télévisée que sa priorité était de sauver des vies.

“C’est tout ce que le gouvernement essaie de faire”, a-t-il dit, ajoutant que les Jamaïcains “doivent se cacher sous leurs lits, cacher leurs filles, ne peuvent pas aller à l’église, et ils voient leurs fils, leurs petits amis et leurs maris tués. C’est la réalité.”

L’île de 2,8 millions d’habitants a signalé 1 421 meurtres jusqu’à présent cette année, dépassant les 1 375 meurtres à la même période l’année dernière, a déclaré un porte-parole des forces de police jamaïcaines à l’Associated Press.

La Jamaïque a une population similaire à la ville américaine de Chicago, qui a signalé 643 meurtres jusqu’à présent cette année.

“Nous sommes confrontés à des menaces criminelles très sérieuses et nous devons utiliser tous les pouvoirs à notre disposition”, a déclaré Holness.

La grande majorité des meurtres en Jamaïque sont imputés à des gangs connus sous le nom de “posses” qui ont été liés aux principaux partis politiques et comptent sur l’extorsion, le trafic de drogue et les escroqueries à la loterie pour financer leurs activités.

En réponse, la Jamaïque a mis en place ces dernières années plusieurs états d’urgence qui ont été scrutés à la loupe par les militants des droits de l’homme. La Cour suprême du pays a statué à plusieurs reprises – la dernière fois en juin – que la détention de Jamaïcains pendant des mois sans procès, et encore moins plus d’un an, est inconstitutionnelle.

Les états d’urgence ne donnent que des résultats marginaux et ont des conséquences inquiétantes, selon Jermaine Young, expert en pouvoirs d’urgence et ancien professeur à l’Université Howard.

“La Jamaïque a la réputation sordide d’abuser des pouvoirs d’urgence”, a écrit Young dans un essai ce mois-ci. La police et l’armée “se sont livrées à des pratiques qui incluent des détentions prolongées arbitraires et illégales, des exécutions extrajudiciaires et des restitutions internes”.

Les autorités jamaïcaines défendent la mesure. Le chef de la police, le major-général Anthony Johnson, a noté une baisse de 64% des meurtres au cours d’un état d’urgence public plus petit de deux semaines le mois dernier.

Le Premier ministre s’est dit conscient des inquiétudes.

“Ce n’est pas l’intention du gouvernement d’abuser de ces pouvoirs”, a déclaré Holness. “Tant que cela sera nécessaire, ce gouvernement utilisera les états d’urgence publique.”

Holness a quitté la conférence de presse tôt, disant qu’il se rendait aux États-Unis pour rencontrer les hauts responsables de la sécurité et parler de nouvelles façons de réduire les crimes violents.