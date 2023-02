La jam session GRAMMY 2023 avec les racines

Les soirées Grammy sont cool mais il n’y a rien de tel que du bon musique live pour nous rappeler la raison de la saison et The GRAMMY Jam session avec The Roots crée toujours des vibrations incroyables.

BOSSIP était l’invité du sponsor Slingshot pour la GRAMMY Jam Session de cette année avec les Roots au théâtre El Rey.

Les mélomanes ont eu droit à des performances de Dixson, Queen Naija et Masego, The Baylor Project, Muni Long et Tye Tribbett pendant qu’ils se mêlaient et sirotaient des cocktails. Nous avons repéré Yvonne Orji, le chef Kwame Onwuachi et d’autres notables dansant parmi la foule au spectacle.

Adam Blackstone et Legacy Experience ont servi de groupe pour les premiers actes.

Deon Cole a animé la soirée, accueillant The Legendary Roots Crew sur scène.

Pendant ce temps, DJ Jazzy Jeff a servi de DJ maison.

L’événement a offert un léger aperçu du GRAMMY 50e anniversaire de l’hommage hip hop qui a été diffusé dimanche soir, avec Jazzy Jeff aux platines et Too Short, Scarface et Rakim se produisant tous.

La nuit était vraiment un rêve devenu réalité pour les amateurs de hip hop.

Découvrez plus de photos de la nuit ci-dessous: