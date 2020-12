Depuis le début du roman coronavirus, cette année a été de plus en plus difficile pour la plupart des gens dans le monde. Les personnes entourées de proches pendant cette crise ont de la chance car la présence de la famille et des amis rend les choses un peu moins difficiles. Dans l’édition d’aujourd’hui, une famille bénéficiant d’un concert privé à la maison vous laissera le sourire. Toute la famille se réunit pour écouter des chansons classiques en hindi et même chanter. Le rendu a été rendu disponible dans une vidéo saine qui a fait surface en ligne.

L’enregistrement s’ouvre sur une famille assise sur le lit avec un enfant debout au milieu. Ce qui est vraiment adorable, c’est que le petit continue à rire tout au long du clip et à embrasser tous les membres de la famille. La chanson rétro est le succès classique de Kishore Kumar, Phoolon Ke Rang Se, du film Prem Pujari de Dev Anand et Waheeda Rahman en 1970.

Le clip est à l’origine de la chaîne YouTube d’Abhash et Shreyas Joshi. Ils proposent leurs propres versions de chansons classiques en hindi et se produisent avec une guitare. La légende de l’article original sur YouTube se lit comme suit: «Au cours des 8 à 9 derniers mois, cela fait partie de notre routine de regarder de vieux films ensemble et bien sûr de chanter de vieilles mélodies ensemble, car les familles qui restent ensemble pendant les périodes difficiles restent ensemble pour toujours . Partager un de ces moments ».

La vidéo a ensuite été diffusée sur les plateformes de médias sociaux après avoir été partagée par @Vahamm_, sur Twitter, qui est tombée sur le clip sur Youtube. Vahamm a également révélé que Abhash et Shreyas créent des mashups à partir de vieilles chansons hindi sans réglage automatique.

Les gens sur les réseaux sociaux ont été impressionnés par les prouesses musicales de la famille et leur lien. Ils ont loué le spectacle mais ont également adoré le petit enfant qui répandait la joie en gloussant et en étreignant les membres de la famille.

Depuis qu’elle a été partagée sur le site de micro-blogging, la vidéo fam jam a recueilli plus de 2,3 lakh vues. Le message a été aimé plus de 10 000 fois et retweeté près de 1 400 fois.

Les réactions à venir sont similaires sur Twitter et Youtube. Les gens en très grand nombre ont également laissé tomber leurs commentaires pour exprimer leur joie de voir un clip aussi réconfortant.

Une personne a dit: «Une famille qui chante ensemble, reste solidaire!» Un autre a déclaré: «Le gamin mignon est la cerise sur le gâteau.» «Wow, juste wow!» s’exclama un autre. Un quatrième a écrit: «Tellement beau, tant d’émotions dans une vidéo – Les liens familiaux, l’amour, la musique, l’innocence de l’enfant, le calme, le contentement de chaque membre de la famille! Tellement beau. »