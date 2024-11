La Jam Company de Meghan Markle fait face à davantage de problèmes de marques

Photo : Anadolu/Getty Images/Anadolu via Getty Images

Il y a huit mois, Meghan Markle revenait sur Instagram avec la promesse d’une nouvelle société : American Riviera Orchard. Au début, on ne savait pas exactement ce qu’impliquerait la marque lifestyle de l’ancienne duchesse, puis les jam posts ont commencé. Des stars comme Mindy Kaling, Kris Jenner et Chrissy Teigen ont commencé à recevoir des pots de confiture de fraises en édition limitée d’ARO, et nous avons pensé : Eh bien, je suppose que c’est une entreprise de confiture. Ensuite, les grillons. Et puis, pire encore, mauvaise presse. Certaines sources ont affirmé que Markle avait du mal à retenir son personnel, tandis que d’autres ont déclaré que le lancement du grand jam était prévu pour plus tard cette année. Le croiriez-vous si je vous disais qu’il y avait, d’une manière ou d’une autre, plus un jam-drame ?

Le New York Poste rapporte qu’Harry & David a déposé une lettre de protestation auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Le fournisseur de poires de Noël affirme que l’entreprise de Markle partage un nom trop similaire à celui de son Riviera Royale ligne de fruits. Selon les documents examinés par le PosteHarry et David affirment qu’il existe un « risque de confusion » si Markle se voit accorder sa marque.

Ce n’est pas la première fois que Markle est apparemment confronté à des problèmes de marque avec ARO. En septembre, le Télégraphe a rapporté que la demande de marque de la marque avait été rejetée par l’USPTO parce que son nom était trop proche de American Riviera, un « surnom commun » pour Santa Barbara, la ville californienne que Markle et le prince Harry habitent. Selon le Télégraphel’ajout par Markle du mot Orchard « ne diminue pas le caractère descriptif principalement géographique de la marque demandée ». Cependant, la marque semble avancer, ses trois demandes de marque étant toujours marquées comme « en attente » sur le site Web de l’USPTO.

Pour le bien de Markle, j’espère que la prochaine grande histoire sur ARO aura pour titre « Meghan Markle lance enfin Jam, ‘Le meilleur que j’ai jamais eu’, déclare le roi Charles. » Peut-être que nous aurons un miracle de Noël.

