La jalousie n’a pas à ruiner une amitié

Miriam Kirmayer, experte en amitié et psychologue clinicienne à Ottawa, a déclaré que les sentiments de jalousie et d’envie dans les amitiés sont assez courants chez ses clients adultes, mais beaucoup ont honte de ces sentiments parce qu’ils les confondent « avec un signe d’immaturité ». Au contraire, a déclaré le Dr Kirmayer. Lorsqu’elle est gérée correctement, la jalousie peut conduire à une meilleure compréhension de vous-même et, par conséquent, à des amitiés plus épanouissantes. Voici comment.

La jalousie peut renforcer une relation.

Les sentiments de peur, de colère et de jalousie mettent souvent les gens mal à l’aise, mais comme toutes les émotions, ils ont évolué pour protéger le bien-être, a déclaré Mark Leary, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Duke. “Les émotions négatives nous alertent d’un danger potentiel et nous motivent à prendre des mesures préventives.”

Dans des scénarios vraiment périlleux – comme une pandémie, par exemple – vous pourriez faire face à votre anxiété en portant un masque et en évitant les foules. Dans des situations moins graves, comme lorsque vous pensez que vous êtes sur le point de perdre un ami, vous pourriez essayer de retenir son intérêt en devenant un meilleur auditeur ou en essayant d’être plus positif et optimiste.

Lorsque des sentiments de jalousie remontent à la surface, commencez par vous demander à quel point vous avez été un bon ami. Vous pourriez vous demander : « Quel genre d’ami est-ce que je veux être ? Et peut-être que la réponse vous aidera à vous orienter vers des traits qui favorisent l’acceptation par votre cercle social, comme plus de compassion et de générosité.