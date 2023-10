Les gars, y a-t-il quelque chose de pire que d’avoir affaire à un partenaire jaloux ? Nous avons un aperçu exclusif du tout nouvel épisode de vendredi de L’amour après le confinement où les choses deviennent risquées.

Si vous avez prêté attention à notre couverture de cette saison de L’amour après le confinement, vous devriez déjà connaître Melissa et Louie et leur drame avec sa maman ! Cependant, dans le clip ci-dessous, la mère de Louie n’est même pas à blâmer et le couple a son propre drame ! Regardez le clip pour voir ce que nous voulons dire :

Combien d’entre vous ont eu une version de ce même combat avec votre partenaire ? Combien de personnes ont des relations si saines qu’elles ne pourraient même pas imaginer avoir affaire à un partenaire aussi jaloux ? Nous sommes du côté de Louie avec celui-ci. Melissa — Louie vient de sortir de prison. Ce professeur de danse est le moindre de vos problèmes !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de vendredi L’amour après le confinement:

Bri et Kerok cherchent la bénédiction de son père désapprobateur ; Louie cherche refuge auprès d’une Melissa jalouse. Andy étouffe Brit qui craint qu’elle ne revienne à ses vieilles habitudes. Joynomi apprend les agissements louches de Redd ; Le parti 5K de Sharae fait face à des risques juridiques.

Le tout nouvel épisode de L’amour après le confinement diffusé le vendredi 20 octobre à 21 h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder ?