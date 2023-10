La Jalisciense amène les festivités du Jour des Morts à Détroit | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir Alejandro Ugalde/Featherstone La Jalisciense Supermercado Y Taqueria organise un festival pour Dia de los Muertos.

Les traditions du Día de Los Muertos, ou Jour des Morts, prendront vie à Détroit alors que le restaurant mexicain local La Jalisciense prévoit d’accueillir le « Festival de Día de Los Muertos ».

L’événement aura lieu le jeudi 2 novembre de 15h à 21h, transformant le parking du magasin en un marché ouvert dans l’espoir d’offrir à la communauté un espace pour célébrer ensemble la fête latine.

Día de Los Muertos est un élément précieux du patrimoine culturel latino, surtout connu pour sa renommée au Mexique, caractérisé par ses traditions colorées et sa célébration du lien durable entre les vivants et les morts. Le « Festival de Día de Los Muertos » de La Jalisciense va donner vie à cette tradition au cœur de Détroit, promettant d’offrir une expérience enrichissante et mémorable à tous les participants.

Le festival mettra en vedette de la musique traditionnelle mexicaine interprétée par des artistes locaux, de la nourriture de La Jalisciense, des boissons du Cafecito Alvarez et des œuvres d’art faites à la main par des vendeurs locaux.

L’un des moments forts de l’événement sera le concours Catrina, où les participants sont encouragés à se maquiller et à se déguiser en Catrinas, figures emblématiques du Día de Los Muertos. La Jalisciense récompensera la meilleure Catrina avec un prix en espèces.

Un autre aspect central de l’événement sera l’ofrenda, ou offrande, un autel traditionnel qui sert à honorer et à se souvenir des proches décédés. À partir du vendredi 13 octobre, le restaurant invitera les membres de la communauté à contribuer à l’exposition. À partir du 23 octobre et pendant l’événement, l’ofrenda sera ouverte au public.

Si quelqu’un souhaite écouter de la musique latine traditionnelle avant ou après le festival, La Jalisciense a créé un Liste de lecture Spotify pour Dia de los Muertos aussi.

Les billets pour le festival peuvent être achetés sur Eventbrite pour 5$ ou à la porte pour 10$.

