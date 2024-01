LA Innocence Project reprend le cas de Scott Peterson

Enquêtes sur les preuves de l’affaire

Le Los Angeles Innocence Project réexamine, à titre bénévole, les cas de personnes qui pourraient avoir été condamnées à tort. La plupart des cas sont basés sur une identification erronée par des témoins oculaires ou sur une application incorrecte des sciences médico-légales. Les condamnations injustifiées sont également liées à une défense inadéquate, à de faux aveux et à d’autres facteurs.

Le groupe a déclaré dans son dossier que ses avocats avaient examiné les dossiers du procès mais n’avaient pas pu trouver de preuves issues des enquêtes sur les événements survenus au cours du mois de disparition de Mme Peterson, a rapporté ABC News, citant les documents.

Selon le reportage d’ABC, Mme Mitchell a déclaré que les preuves récemment découvertes montraient des « déficiences » liées aux rapports de police, aux fiches de renseignements et à d’autres documents utilisés à la fois par l’accusation et la défense. Elle a ajouté que les éléments du rapport de police n’avaient pas été remis aux avocats de la défense lors de l’interrogatoire préalable et que les témoins étaient « hésitants » ou « peu disposés » à fournir des informations sur cette affaire très médiatisée.

“De nouvelles preuves soutiennent désormais la revendication d’innocence de longue date de M. Peterson et soulèvent de nombreuses questions sur qui a enlevé et tué Laci et Conner Peterson”, indiquent les documents, selon ABC.

Le bureau du procureur du comté de Stanislaus a déclaré vendredi dans un communiqué que « M. Peterson, comme toutes les personnes reconnues coupables de crimes, a le droit légal de faire appel de sa condamnation avec la représentation de son choix.