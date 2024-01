LA Innocence Project prend le cas de Scott Peterson

Nouvelles





Le Los Angeles Innocence Project soutient le meurtrier reconnu coupable Scott Peterson, affirmant dans des documents juridiques que de nouvelles preuves montreront qu’il n’a pas tué sa femme enceinte il y a plus de deux décennies.

Peterson, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Laci Peterson, a retrouvé l’espoir jeudi lorsque l’organisation juridique a confirmé aux médias qu’elle avait repris son cas.

Il a été reconnu coupable en 2004 du meurtre de sa femme et de leur enfant à naître après la découverte du corps de Laci l’année précédente.

Les avocats d’Innocent Project ont fait valoir dans un récent dossier judiciaire que « de nouvelles preuves soutiennent désormais la revendication d’innocence de longue date de M. Peterson et soulèvent de nombreuses questions sur qui a enlevé et tué Laci et Conner Peterson ». ABC News a rapporté jeudi.

Les avocats recherchent désormais de nombreux éléments qu’ils n’ont pas pu trouver après avoir passé au peigne fin ses dossiers de procès, notamment des preuves issues d’enquêtes sur un cambriolage survenu en décembre 2002 en face de chez le couple, une montre disparue que portait Laci Peterson et un incendie de camionnette dans le zone à peu près au moment où la future maman a disparu, ainsi que des médecins liés aux entretiens avec des témoins, a rapporté le média.

Le bureau du procureur du comté de Stanislaus a répondu à la demande d’informations de l’organisation à but non lucratif à la fin de l’année dernière, affirmant que l’argument du projet n’avait pas été retenu, le San Francisco Chronicle a rapporté.

Scott Peterson est emprisonné depuis vingt ans pour le meurtre de sa femme et de son enfant à naître. PA

La procureure spéciale du DA, Birgit Fladager, a affirmé que le projet avait intentionnellement retenu des informations sur les efforts d’exonération.

« Le fait que vous ayez choisi de retenir des éléments que vous prétendez posséder et qui soutiennent certaines de vos affirmations est troublant », aurait-elle écrit.

Peterson, 51 ans, a toujours affirmé qu’il était innocent des meurtres.

Le corps de Laci Peterson a été retrouvé en 2003. PA

Son avocat, Pat Harris a déclaré au Los Angeles Times dans une déclaration, il était ravi que le LA Innocence Project « prête son expertise considérable pour aider à enquêter sur l’innocence de Scott Peterson ».

Un juré a déclaré jeudi à ABC News qu’il soutenait la nouvelle révision de l’affaire.

“S’ils pensent qu’ils vont trouver quelque chose de différent, qui met en lumière quelque chose de nouveau, je le soutiens pleinement”, a déclaré Mike Belmessieri, ajoutant qu’il réfléchissait quotidiennement à cette affaire.

Un juge californien a rejeté la candidature de Peterson pour un nouveau procès en 2022 après avoir soutenu que la partialité d’un seul juré avait entaché le reste du jury au moment de rendre un verdict.

La jurée, Richelle Nice, a délibérément caché son propre cas de violence conjugale lors de la sélection du jury, ont soutenu ses avocats, mais le juge n’a constaté aucune faute de sa part.

Peterson a été reconnu coupable lors de son procès en 2004. PA

Peterson a été initialement condamné à mort, mais cette peine a été abandonnée et il a été condamné à perpétuité.

Le projet Innocence fournit une aide juridique bénévole aux détenus reconnus coupables de crimes en Californie centrale et méridionale.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo