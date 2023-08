La I-League 2023-24 verra 13 équipes jouer à domicile et à l’extérieur, décide le comité de la ligue AIFF

La I-League 2023-24 se jouera avec 13 clubs participants (sous réserve de l’accomplissement du processus d’octroi de licence aux clubs) sur la base d’un double tournoi à la ronde aller-retour pour un total de 156 matchs dans la saison, chaque club jouant 24 matches, le comité de la ligue de la Fédération indienne de football (AIFF) a décidé par vidéoconférence vendredi.

Le club terminant en tête du classement à la fin de la ligue sera déclaré champion de la I-League 2023-24 et pourra être promu en Super League indienne 2024-25 à condition qu’il remplisse les critères d’octroi de licence aux clubs.

Les champions de la saison dernière, le Punjab FC, ont déjà été promus en ISL. Les deux équipes reléguées de la saison 2022-23 de la I-League – Mumbai Kenkre et Sudeva Delhi – ont été remplacées par le Delhi FC et Shillong Lajong, les deux meilleures équipes de la Ligue de deuxième division 2022-23. L’Inter Kashi et le Namdhari FC ont été admis dans la I-League en tant qu’inscriptions corporatives.

Le comité a réitéré que les clubs peuvent inscrire cinq étrangers dans leurs équipes, avec un maximum de trois autorisés sur le terrain à la fois pour la I-League 2023-24. Il n’y aura plus d’exigences de quota de joueurs AFC.

La réunion du comité de la Ligue de l’AIFF) était présidée par Lalnghinglova Hmar, en présence du vice-président Santanu Pujari et des membres du comité Amit Chaudhuri, Kiran Chowgule, Arif Ali, Caitanno Jose Fernandes, KI Nizamuddin, Reginold Varghese et Anirban Dutta. Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, et le secrétaire général adjoint Satyanarayan étaient présents à la réunion.

S’adressant à la réunion, Prabhakaran a déclaré: «C’est une journée très importante car un certain nombre de décisions, qui façonneraient la structure de notre ligue, sont prises aujourd’hui. De plus en plus de clubs viennent participer non seulement à la I-League, mais aussi à la troisième division.

«Nous sommes tous déterminés à prendre les meilleures décisions pour rendre la structure de la ligue compétitive. Cela encouragerait les clubs à aspirer à passer du niveau du district au niveau national et contribuerait à l’amélioration globale du football indien », a ajouté le Dr Prabhakaran.

Le président du comité, Hmar, a déclaré: «Auparavant, nous n’avions pas de structure de ligue correctement hiérarchisée, mais cela a changé. Désormais, l’ISL, la I-League, la deuxième division et la troisième division sont toutes connectées les unes aux autres pour créer une structure de ligue solide.

Pour la Ligue de 3e division nouvellement formée, neuf FA d’État remplissaient les critères de nomination des équipes – Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan et Maharashtra.