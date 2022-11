La I-League 2022-23 promet une saison pas comme les autres avec une promotion à ISL comme prix

Le paysage du football indien ne sera plus le même après la saison 2022-23, car la nouvelle édition de la I-League devrait changer la donne.

Gagner la I-League signifierait une promotion dans la Super League indienne de premier plan, sans payer de frais mais sous réserve de remplir les critères de licence du club.

Après des années de non-engagement envers la feuille de route, décidée après consultation de la Confédération asiatique de football (AFC), approuvée en 2019 – qui stipulait que l’équipe championne de la I-League de la saison 2022-23, ainsi que celle de la saison 2023-24, obtenir une place directe dans la prochaine saison de l’ISL de premier plan, avec un système de promotion et de relégation devait démarrer dans l’ISL à partir de la saison 2024-25 – la hiérarchie du football indien est enfin de retour sur les rails.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-23 : Marco Balbul pense que NEUFC “mérite un point” ; Le patron d’ATKMB Juan Ferrando dit “malchanceux”

Les deux dernières saisons ont vu la ligue se jouer dans les limites d’une bulle bio, car tous les matchs ont été joués au Bengale occidental – à travers Kolkata, Kalyani et Naihati. Avec la levée des restrictions de Covid-19, la I-League sera à nouveau une affaire pan-indienne, puisque 12 clubs devraient jouer dans pas moins de 13 sites à travers le pays.

Avec la dissolution du projet Indian Arrows par la Fédération indienne de football et la réintégration ultérieure du Kenkre FC, la I-League verra la participation de Gokulam Kerala, Mohammedan SC, Sreenidi Deccan, Churchill Brothers, Roundglass Punjab, Rajasthan United, NEROCA, Aizawl, TRAU, Sudeva Delhi, Real Cachemire et Kenkre FC.

À LA MAISON ET À L’EXTÉRIEUR

Aizawl jouera ses matchs à domicile au stade Rajiv Gandhi de la capitale du Mizoram tandis que les Churchill Brothers appelleront le stade GMC Athletic de Margao leur base. Gokulam Kerala aura le stade EMS à Kozhikode et le stade Payyanad à Manjeri comme leurs deux stades à domicile, et de même le Real Kashmir jouera à Srinagar au stade Bakshi et au TRC Turf Ground.

Mohammedan SC déménagera au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata, car Kenkre aura Cooperage Ground comme base d’opérations. Le stade principal Khuman Lampak à Imphal verra ses rivaux NEROCA et TRAU partager les équipements alors que Sreenidi Deccan jouera dans leur nouvelle Deccan Arena à Hyderabad et RoundGlass Punjab appellera le stade Tau Devi Lal à Mohali leur domicile.

Le football revient dans la capitale nationale depuis la division de la Ligue nationale de football 2 jours alors que Delhi accueillera Sudeva Delhi au stade Chhatrasal et l’équipe extérieure Rajasthan United, basée à Jaipur, jouera ses matchs à domicile au stade Ambedkar en tant que leur l’État d’origine n’a pas un seul stade de football standard AFC.

Avec la I-League traversant le pays de long en large, la nouvelle saison verra le football atteindre toutes les poches imaginables – du Jammu-et-Cachemire au nord au Kerala au sud avec le Mizoram à l’est jusqu’au Maharashtra à l’ouest.

CONTENANTS AU TITRE

Quant aux prétendants, les champions en titre Gokulam Kerala voudront réussir un triplé après avoir créé l’histoire en devenant la première équipe à remporter deux titres consécutifs en I-League.

Richard Towa, qui remplace Vincenzo Annesse en tant qu’entraîneur-chef avec quelques changements notables dans leur alignement également, connaît le défi d’en faire trois sur trois.

“Chaque équipe se battra dur pour nous empêcher d’en faire trois de suite et ce sera une responsabilité difficile. Nous nous y préparons vigoureusement et tout le monde au club sait dans son esprit que nous sommes prêts à remporter le championnat et à défendre notre titre », a déclaré Towa à l’AIFF.

Les Malbarians lanceront la saison contre le finaliste de la saison dernière, Mohammedan SC après avoir raté le titre la dernière fois lors de la dernière journée.

Andrey Chernyshov est toujours à la barre et voudra franchir cette étape supplémentaire cette saison.

“Nous attendons tous avec impatience le début de la nouvelle saison. Notre équipe veut se battre pour la victoire dans la Hero I-League. Nous voulons montrer un football intéressant et agressif que les fans aiment », a déclaré Chernyshov à l’AIFF.

L’équipe surprise de la saison dernière, Sreenidhi Deccan voudra encore une fois répéter son exploit et peut-être aller encore plus loin cette fois. Et ils ont engagé Carlos Vaz Pinto comme patron.

“Nous voulons jouer au football dominant et nous battre pour rester en tête du classement”, a déclaré Pinto, cité par le site Internet de la I-League.

Malgré la troisième place, Pinot estime que “ce qui s’est passé la saison dernière n’affectera pas les joueurs. Cette saison est une nouvelle histoire, avec de nouveaux joueurs et de nouveaux objectifs.

Toujours dans le mélange, Churchill Brothers de Goa en tant qu’entraîneur-chef Antonio Rueda aura de nouveaux visages à ses ordres.

“Nous voulons continuer à être une équipe redoutable dans la zone adverse”, a déclaré Rueda à I-League, ajoutant que : “Je pense que ce sera une ligue très homogène et très disputée. Il n’y aura pratiquement aucune différence de points entre la première et la dernière position. Toutes les équipes se sont très bien renforcées. La saison dernière, n’importe quelle équipe pouvait battre n’importe qui, et cette année, je pense que ce sera la même chose.

PRINTEMPS UNE SURPRISE

Les anciens champions Aizawl FC et RoundGlass Punjab (en tant que Minerva Punjab) voudront également jeter leur chapeau sur le ring.

“Tout est possible dans le football et dans la vie, et je crois que nous sommes une équipe qui peut battre n’importe qui de notre jour”, a déclaré l’entraîneur-chef d’Aizawl, H Standly Rozario, à I-League.

Le patron de RoundGlass Punjab, Staikos Vergetis, vise également la première place avec l’aide de certains joueurs expérimentés.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : James Maddison appelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate

« Notre vision est très claire ; bien que nous prenions un match, une séance d’entraînement à la fois, l’objectif final est de voir notre équipe terminer au sommet », a-t-il déclaré à I-League.

Rajasthan United a fait tourner quelques têtes ces dernières années en arrivant sur la grande scène hors d’une relative obscurité. Après leur sixième respectable lors de leur première saison, ils sont devenus de plus en plus forts entre-temps. Ils se sont rendus en quart de finale de la Coupe Durand, battant les piliers de l’ATK Mohun Bagan et tenant le Bengale oriental à égalité, tout en remportant la Coupe Baji Rout.

“La I-League a une riche histoire de compétition avant la dernière journée de la saison. Il n’y a aucune raison que cette saison soit différente”, a déclaré l’entraîneur-chef Pushpendra Kundu sur le site Internet de la I-League.

Sudeva Delhi aura Atsushi Nakamura en charge alors qu’ils accueillent quelques stars étrangères à ajouter à leurs jeunes joueurs indiens. Pendant ce temps, le héros local Mehrajuddin Wadoo dirigera le Real Kashmir au niveau national, après avoir quitté Sudeva après une saison de dissipation.

Les équipes sont complétées par les participants du Imphal Derby – TRAU et NEROCA, chacune des équipes cherchant à construire pour l’avenir et à créer quelques surprises. Indépendamment des autres affrontements, leur affrontement est sûrement sur le point d’attirer de gros chiffres et d’être un match hors concours cette saison.

Étant donné que la course au titre de la dernière saison a parcouru la distance, une autre proposition alléchante est en vue pour les fans de football à travers l’Inde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici