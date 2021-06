La I-League 2021-22 se tiendra à Calcutta et débutera en mai à la mi-décembre

La I-League 2021-22 se tiendra à Calcutta et la saison devrait débuter à la mi-décembre, a-t-il été décidé lors de la réunion du comité de la Ligue AIFF qui s’est tenue par visioconférence samedi. La saison 2020-21 de la ligue s’est également déroulée à Calcutta dans une bio-bulle et ce fut un succès. Le PDG de la Ligue, Sunando Dhar, a déclaré que le Comité de la Ligue était en pourparlers avec l’Association indienne de football (Bengal) et le gouvernement du Bengale pour accueillir à nouveau la ligue.

Dhar, lors de la réunion, a déclaré au comité que la ligue se jouera entre 13 équipes cette saison et que le format sera le même que la dernière édition. Lors de l’édition précédente de la I-League, toutes les équipes étaient divisées en deux groupes, où elles se sont toutes affrontées une fois. Les sept meilleures équipes de la phase de groupes avanceront dans la bataille pour le championnat tandis que les six dernières s’affronteront pour éviter la relégation. Dhar a ajouté que le nombre de jeux de cette édition passerait de 80 à 114.

Les éliminatoires de la I-League, quant à eux, se dérouleront entre un maximum de 10 équipes et les matchs se dérouleront tous à Bengaluru en septembre 2021.

Les associations d’État doivent nommer un maximum de deux équipes, parmi lesquelles une équipe sera sélectionnée par le département de la Ligue en fonction du mérite sportif et des critères de licence des clubs. Les critères de sélection seront communiqués. Les États qui ont organisé une ligue ou qui ont organisé un championnat de qualification pour désigner les équipes pour les éliminatoires seront éligibles pour désigner des équipes pour les éliminatoires de la I-League.

Dans le discours d’ouverture de la réunion, le vice-président senior de l’AIFF et président du comité de la Ligue Subrata Dutta a déclaré : « Dans la situation actuelle, il est pertinent pour toutes les parties prenantes, y compris les joueurs, de rester en forme non seulement physiquement, mais aussi mentalement. . L’année dernière, nous avons organisé un certain nombre d’événements avec beaucoup de succès, et cette année, nous aimerions vraiment en organiser davantage, si la situation de pandémie le permet. »

Le comité a également longuement délibéré et a estimé que la règle de relégation sera appliquée à la I-League 2021-22 quelle que soit la situation actuelle, et qu’il n’y aura aucun changement dans le règlement une fois la ligue coup d’envoi.

Par ailleurs, une décision sur l’édition 2020-21 de la Ligue indienne des femmes (IWL), qui a dû être reportée en raison de la deuxième vague de la pandémie sera prise peu après des discussions approfondies avec Odisha Sports, l’hôte de la phase finale de le HIWL.

Avec un club indien qui devrait figurer dans le championnat des clubs féminins de l’AFC 2021 – un tournoi pilote mis en œuvre par la Confédération asiatique de football – les champions de l’IWL se verront accorder une entrée au championnat. Cependant, dans le cas où l’IWL ne peut avoir lieu en raison de la situation pandémique, les champions de l’édition précédente participeront au championnat de l’AFC.

Le comité a également discuté de l’organisation du championnat des clubs de futsal en octobre 2021 à Shillong en respectant tous les paramètres de santé.

«Nous rendons également obligatoire pour tous les joueurs, officiels et tout le personnel opérationnel et administratif de toutes les ligues et championnats de se faire vacciner complètement avant le coup d’envoi. Cependant, nous comprenons qu’il y aura des joueurs de moins de 18 ans qui pourraient participer, ainsi que des joueurs/officiels qui se remettent de Covid et qui n’ont peut-être pas eu la chance de se vacciner. Dans ce cas, tous seraient soumis à plus de tests RTPCR que les autres », a ajouté Dhar.

Le Comité a également assisté à une présentation détaillée sur les Golden Baby Leagues et les questions de sauvegarde et de protection de l’enfance, et sur les incitations à offrir pour accroître la participation des joueuses.

