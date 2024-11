La I-471 en direction nord rouvre après l’incendie du pont de Cincinnati. Les voies en direction sud restent fermées

Après des inspections de sécurité détaillées et le nettoyage du pont par le ministère des Transports de l’Ohio et une coordination avec le Cabinet des transports du Kentucky, l’Interstate 471 Nord a été rouverte à la circulation.

Les autorités ont annoncé la réouverture des voies en direction nord vers 21 heures vendredi.

Le pont Daniel Carter Beard et les deux côtés de l’Interstate 471 au-dessus de la rivière Ohio ont été fermés pour le trajet du matin après un énorme incendie vendredi matin.

Sur la I-471 en direction nord, seule la voie d’extrême gauche du pont Daniel Carter Beard reste fermée, selon un communiqué des responsables de l’ODOT. Parallèlement à la réouverture de la ligne principale I-471 en direction nord, les équipes du Kentucky s’efforcent de rouvrir les différentes rampes d’entrée de la I-471 en direction nord, et ces points d’accès devraient être ouverts à la circulation plus tard vendredi ou tôt samedi.

Les voies en direction sud de la I-471 restent fermées

La I-471 en direction sud au niveau du pont restera fermée jusqu’à nouvel ordre. ODOT a accéléré un contrat d’urgence avec Great Lakes Construction pour réparer l’approche sud du pont qui relie Cincinnati à Newport, Kentucky.

Il est conseillé aux automobilistes de planifier à l’avance et de trouver un autre itinéraire. Les mises à jour officielles tout au long de ce projet peuvent être trouvées sur transport.ohio.gov/471fireet des mises à jour de trafic en direct sont disponibles dans le Kentucky à partir de Aller KY et OHGO dans l’Ohio.

Un incendie ferme le pont Daniel Carter Beard : Voici d’autres ponts pour traverser la rivière Ohio

Comment l’incendie du pont de Cincinnati s’est-il déclenché ?

L’incendie a commencé au terrain de jeu Sawyer Point 1000 Hands, qui se trouve sous le pont, et a été initialement signalé à 3 h 20 du matin, a déclaré le chef des pompiers de Cincinnati, Frank McKinley. Les flammes ont atteint plus de 40 pieds et ont également mis le feu au pont. Les autorités ont déclaré qu’environ 60 pompiers avaient été envoyés pour combattre l’enfer.

« Nous n’avons rien exclu », a déclaré McKinley.

Il a ajouté que le terrain de jeu était rempli de bois et de matériaux synthétiques provoquant un incendie qui aurait probablement atteint plusieurs milliers de degrés. Le sol était recouvert d’un tapis synthétique spongieux, selon Rocky Merz du département des parcs de Cincinnati.

Les petits feux de l’aire de jeux se sont rallumés tout au long de la matinée. Il y avait des flammes nues sur le site jusqu’à 9h30, environ six heures après le premier incendie. McKinley a déclaré que l’incendie avait été éteint à 11 heures du matin.

Quels sont les dégâts causés au pont Daniel Carter Beard ?

L’incendie massif a causé des dommages importants à l’approche du pont dans l’Ohio, dont la réparation pourrait prendre des jours ou des semaines et coûtera probablement des millions de dollars, selon Matt Bruning, secrétaire de presse du ministère des Transports de l’Ohio.

« Au moins trois poutres devront être remplacées sur cette partie de la structure », a déclaré Bruning. Une partie du tablier routier et une ferme de signalisation devront également être remplacées.

Impacts sur la circulation et détours dans l’Ohio

ODOT détourne le trafic I-471 en direction sud de l’Ohio via la I-71 et la I-75 Sud. De plus, les restrictions suivantes sont en place dans le centre-ville de Cincinnati :

L’accès de Liberty Street à la I-471 est fermé.

L’accès de la Cinquième rue à la I-471 est fermé.

L’accès US 50 Est et Ouest à la I-471 est fermé ; L’US 50 reste ouvert au trafic de transit.

Pete Rose Way/Riverside Drive est fermée à l’approche.

Les automobilistes en direction est de Pete Rose Way peuvent emprunter Eggleston Street.

Riverside Drive en direction ouest (US 52) devrait dévier vers Columbia Parkway (US 50).

Le ministère des Transports de l’Ohio détourne le trafic de l’Interstate-471 en direction sud de l’Ohio via l’Interstate-71 et l’Interstate-75 South.

Cet article a été initialement publié sur Cincinnati Enquirer : L’Interstate 471 en direction nord est ouverte après l’incendie d’un pont dans l’Ohio