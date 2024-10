La I-40 fermée au Tennessee et en Caroline du Nord après les inondations d’Helene

COMTÉ DE COCKE, Tennessee – Note de l’éditeur : L’histoire montrait à l’origine une image de dommages sur la I-40 qui a ensuite été remise en question par les autorités en raison des inondations sur la I-40 empêchant les équipages de les vérifier physiquement. Le NCDOT a confirmé plus tard que les dégâts visibles sur la photo étaient réels, mais on ne sait pas qui a réellement pris la photo. 10News a ensuite obtenu une vidéo des dégâts, visible ci-dessous.

La I-40 a été fermée vendredi matin entre le comté de Cocke, dans le Tennessee, et l’ensemble de l’ouest de la Caroline du Nord, après que les inondations catastrophiques provoquées par l’ouragan Helene ont provoqué des coulées de boue et laissé des débris le long de l’autoroute vendredi. La rivière Pigeon qui coule le long de la gorge de la I-40 entre le comté de Cocke et Asheville a été inondée et a fait rage vendredi après-midi.