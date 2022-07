La Hyundai Ioniq 6 a une table pliante avec des ports USB-C

Hyundai semble développer une gamme d’accessoires “Ioniq Lifestyle” pour sa famille grandissante de véhicules électriques à batterie dédiée. Dans une vidéo montrée aux journalistes qui met en lumière nouvelle Ioniq 6 caractéristiques hors concours de la berline électrique, le constructeur automobile nous donne un aperçu de l’un des premiers accessoires à l’horizon : la table intelligente Ioniq.

Hyundai nous dit que l’Ioniq 6 est destiné aux jeunes professionnels célibataires qui peuvent être plus susceptibles de travailler, de consommer ou de créer des médias en déplacement. Ainsi, la console centrale fixe de la berline est conçue pour être suffisamment large pour accueillir un ordinateur portable lorsque le véhicule est stationné, par opposition à la console coulissante dans le Ioniq 5, qui est conçu pour un “espace familial” plus flexible et ouvert. Mais les futurs nomades numériques que le constructeur automobile courtise avec l’Ioniq 6 pourraient avoir besoin de plus d’espace pour leur travail et leurs gadgets. C’est là qu’intervient la table intelligente Ioniq.

Hyundai



Dans la vidéo, un acteur dépeignant un influenceur mobile est montré en train d’encliqueter la surface de travail déployable dans la console centrale de l’Ioniq 6 avant de la plier en un large plateau plat. Les ailes pliables semblent pouvoir glisser vers l’avant ou vers l’arrière pour un meilleur positionnement autour des passagers des sièges avant et la surface supérieure est finie avec un motif de pixels caoutchoutés qui fait écho au langage de conception Ioniq.

Ce qui rend la Smart Table intelligente, c’est la façon dont elle semble se connecter à l’alimentation embarquée de l’Ioniq 6 – probablement l’onduleur CA 110 volts/220 volts sous les sièges arrière – fournissant suffisamment d’énergie à ses trois ports USB de type C pour chargez un ordinateur portable et une caméra sans miroir pendant la session de streaming démontrée. L’Ioniq 6 dispose déjà de quatre ports USB de type C, mais le trio centralisé de Smart Table devrait aider à éviter d’avoir à étirer les câbles dans la cabine et peut offrir une charge plus rapide et plus puissante que les ports intégrés.

Hyundai Ioniq 6 EV est une berline glissante avec des détails étranges Voir toutes les photos



Les clauses de non-responsabilité au bas de la vidéo nous rappellent que “les images sont filmées en toute sécurité avec un arrêt complet” et les représentants de Hyundai ont précisé que les propriétaires ne devraient profiter des équipements de l’espace de travail mobile de l’Ioniq 6 qu’en stationnement, peut-être pendant une charge rapide en courant continu de 18 minutes. session de 10% à 80% à certaines stations.

Le clip de prévisualisation présente également brièvement une bande d’alimentation Ioniq Lifestyle blanche et grise brillante que l’acteur utilise pour alimenter un fer à lisser. J’ai demandé à Hyundai plus de détails sur la Smart Table, sa compatibilité avec d’autres véhicules Ioniq et tout autre accessoire Ioniq Lifestyle à l’horizon et on m’a dit de s’attendre à une liste complète d’accessoires pour le marché américain lorsque l’Ioniq 6 fera ses débuts en Amérique du Nord en novembre. .