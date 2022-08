La Hyundai Ioniq 5 élue voiture et conducteur électrique de l’année

New York

CNN Affaires

L’Ioniq 5 de Hyundai, un modèle uniquement électrique au design tranchant, a été nommé véhicule électrique de l’année pour la voiture et le conducteur. Ce n’est que la deuxième année que le prix est décerné.

Les employés de Car and Driver ont loué les performances de la Hyundai – elle obtient jusqu’à 320 chevaux à partir de deux moteurs électriques – une capacité de charge rapide impressionnante et son prix relativement abordable. Les prix commencent à 41 245 $ pour une voiture à propulsion arrière capable de développer jusqu’à 168 chevaux et 220 milles d’autonomie. La version à traction intégrale la plus puissante testée par Car and Driver a coûté 57 490 $.

La chose la plus frappante à propos de l’Ioniq 5 est sa conception, selon la publication.

“N’est-ce pas le design le plus cool sur la route?” Le rédacteur en chef de Car and Driver, Tony Quiroga, a écrit dans un article sur le prix.

La forme générale de l’Ioniq 5 ressemble à une grande berline ou à un VUS bas — on peut le voir dans les deux sens — mais il est couvert de plis pointus et de bords droits. Les feux arrière et les feux de jour avant ressemblent à quelque chose d’un jeu vidéo à très basse résolution. Étonnamment, cependant, l’Ioniq 5 a un coefficient de traînée assez lisse de 0,29, ce qui signifie qu’il n’est qu’un peu moins aérodynamique qu’une Tesla Model 3.

Le système électrique de 800 volts à charge rapide de la voiture et ses technologies d’assistance au conducteur faciles à utiliser et fonctionnelles ont également été des facteurs dans le prix, a déclaré Quiroga.

Contrairement à la plupart des récompenses automobiles, telles que Motor Trend Car of the Year, dans le Car and Driver’s EV of the Year, un ancien vainqueur peut concourir à nouveau l’année suivante. Cela signifie que la gagnante de l’an dernier, la Ford Mustang Mach-E, était de nouveau en lice cette année.

Mais les membres du personnel du magazine pensaient que la Ioniq 5 était en fait un peu plus amusante à conduire que la Mustang, a déclaré Quiroga.

“Agréable à conduire” était l’une des quatre catégories dans lesquelles les véhicules étaient évalués. Les autres étaient la valeur, la façon dont le véhicule remplissait sa fonction prévue et la technologie.

La Ioniq 5 était également en concurrence avec la Lucid Air, qui a remporté le prix MotorTrend Car of the Year, et la Rivian R1T, qui a remporté le prix MotorTrend Truck of the Year. La Hyundai les a battus, en partie, à cause de son prix plus accessible et de son meilleur rapport qualité-prix. Le Lucid Air que Car and Driver a testé a coûté plus de 140 000 $ et le Rivian a coûté 93 000 $.

Il était également en concurrence avec la Kia EV6. Bien qu’elles opèrent comme des sociétés distinctes aux États-Unis, Kia et Hyundai sont des sociétés étroitement liées au niveau mondial. La société mère de Hyundai détient une participation majoritaire dans Kia.

Bien que l’Ioniq 5 et l’EV6 soient très différents l’un de l’autre – les deux sont étonnamment inhabituels dans leur apparence mais de manière distincte – ils partagent une grande partie de leur ingénierie, grâce à cette relation. Les tests de performance de Car and Driver sur les deux modèles ont donné des résultats similaires et leur prix est également similaire, l’EV6 Car and Driver testé ne coûtant que 3 000 $ de moins que l’Ioniq 5. Encore une fois, cependant, les membres du personnel pensaient que la Hyundai était juste un peu plus agréable à conduire que la Kia, a déclaré Quiroga.

Un troisième véhicule, le Genesis GV60, partage également la même plate-forme d’ingénierie que l’EV6 et l’Ioniq 5 mais, avec son prix plus élevé, il a perdu de la valeur malgré les éloges des juges, a déclaré Quiroga.