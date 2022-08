La huitième édition du Covelong Surf, Music and Fitness Festival débutera le 5 août

La 8ème édition du Covelong Surf, Music and Fitness Festival est prête et arrivera sur les plages de Covelong à partir de demain ici à Kovalam. Le festival multi-événements de trois jours décidera des champions nationaux de surf où plus de 80 surfeurs du pays y participeront et divers surfeurs du Sri Lanka et des Maldives seront en compétition dans la catégorie internationale ouverte. Le championnat de surf Covelong Classic verra les meilleurs surfeurs masculins et féminins de tout le pays se disputer les premières places dans sept catégories de surf. Les catégories de surf pour le championnat sont les suivantes – Novice (U12); Groms (U16); Juniors (17-22 ans) ; Séniors (23-30 ans) ; Master (31 ans et plus); Femmes (tous âges); Catégorie ouverte (ressortissants étrangers).

Le Covelong Classic est l’une des compétitions de surf les plus convoitées et les plus importantes d’Inde qui se déroule parallèlement à un festival animé qui attire des hordes de passionnés du monde entier et est rapidement devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour les surfeurs, les artistes, les musiciens, les amateurs de fitness et les esprits. Cette année, la programmation musicale comprend des groupes populaires comme Shanka Tribe, Sapta, Driftwood, RJD, Ta Dhom Project, Many Roots Ensemble, Saaki, MS Krsna, East Coast Movement et bien d’autres musiciens de tout le pays qui interpréteront des musiques alternatives. rock, indie pop, acoustique apaisante, punk rock et un mélange de paysages sonores expérimentaux.

La gamme soigneusement organisée d’ateliers de remise en forme comprend tout, du Parkour & Animal Flow à la première expérience de yoga pour animaux de compagnie en Inde – ‘Pawga’, Silambam, Calisthenics, et plus encore. Le festival propose également un marché aux puces animé, des stands de nourriture, des installations artistiques et des activités au bord de la plage – un carnaval de la culture qui se déroule dans la magnifique baie du Bengale.

TT Group, basé à Chennai, est le principal présentateur de ce mouvement annuel de surf, de musique et de fitness et est organisé sous l’égide de la Surfing Federation of India. Certains autres principaux sponsors de cet événement sont le ministère des Sports du Tamil Nadu, l’Autorité de développement des sports du Tamil Nadu et Jawa Yezdi Motorcycles.

M. Arun Vasu, président de la Fédération indienne de surf, a déclaré: «Ce sera l’un des plus grands événements de la SFI cette année et nous voulons créer un festival de toutes sortes autour des championnats nationaux. Notre objectif est de rendre le surf accessible à tous et de tels événements apporteront plus de participation de la part des gens.

Sekar Patchai et Gayatri Juvekar remportent le championnat national de Stand UP Paddle (longue distance)

Dans la préparation du Covelong Surf Festival, les championnats nationaux de Stand UP Paddle ont eu lieu au cours desquels le champion en titre Sekar Patchai et Gayatri Juvekar ont remporté le championnat national dans les catégories hommes et femmes, respectivement. Les conditions étaient magnifiques car la matinée a vu de bons vents et des vagues idéales pour pagayer faisant de la plage de Kovalam, un point pittoresque, où les surfeurs se sont préparés pour le championnat SUP (longue distance). Un événement d’une journée, sous l’égide de la Fédération indienne de surf, a été organisé par Surf Turf, une école de surf de premier plan ici à Kovalam. Ils accueilleront également le Covelong Surf, Music, and Fitness Festival qui commence demain.

Né à Kovalam et issu de la Surf Turf School, Sekar Patchai qui est le champion en titre de la troisième édition de l’Indian Open Surfing, a de nouveau maintenu sa domination en SUP et maintenu sa position de meilleur pagayeur du pays. Sekar a réussi à égaler son temps précédent en terminant une régate SUP longue distance de 12 km en 1 heure 22 minutes (82 minutes) dans la catégorie Hommes. Deux autres produits Surf Turf et gars locaux, Manikandan M et Santhosan S ont terminé la régate en 1 heure 26 minutes (86 minutes) et 1 heure 30 minutes (90 minutes) respectivement.

S’exprimant sur sa victoire, le champion national de SUP (longue distance) dans la catégorie hommes, Sekar Pachai a déclaré : « Les conditions étaient un peu délicates aujourd’hui car j’ai dû lutter non seulement contre les autres concurrents mais aussi contre les conditions. C’est une bonne sensation de conserver le titre et j’attends avec impatience les prochains championnats ».

Dans la catégorie féminine, la compétition a été rude entre Gayatri Juvekar et Vilassini Sundar dans laquelle Gayatri a franchi la ligne d’arrivée avec seulement 90 secondes d’avance sur Vilassini. La régate longue distance de 6 km a été bouclée avec succès par Gayatri en 1 heure 04 minutes (64 minutes) tandis que Vilassini Sundar a terminé en 1 heure 5 minutes (65 minutes). Championne en titre, Monica P a terminé troisième de la régate en 1 heure 09 minutes (69 minutes).

Gayatri Juvekar après avoir remporté le championnat dans la catégorie féminine, a déclaré: «Je suis assez contente de remporter le titre national de SUP. Mon objectif était de profiter d’abord de la course, ce qui m’a aidé à donner le meilleur de moi-même. Je suis heureux d’avoir pu améliorer ma place en SUP longue distance depuis le championnat national de Palkbay où j’ai été classé deuxième.

