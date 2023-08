La huitième édition annuelle du StrawFest est un succès, selon les organisateurs – Shaw Local

MT. MORRIS — Le huitième concours national annuel de sculpture sur paille des États-Unis s’est terminé par une journée riche en activités, en musique et en récompenses.

Le StrawFest Day a eu lieu sur le campus de Mt. Morris le 26 août, avec un marché d’artisans, une démonstration de forgeron, le lancer de haches Rustic Ridge, des courses de balles de paille rondes dans la rue, un food truck et de la musique live de Truman’s Ridge, un bluegrass. groupe. C’était le dernier hourra de l’événement présentant de grandes sculptures en paille qui s’est déroulé du 11 au 27 août.

« Je pense que dans l’ensemble, tout s’est très bien passé », a déclaré l’organisateur Jeff Bold. «Je pense que ce qui est vraiment cool, c’est qu’il y a toujours quelqu’un là-bas. Il s’agit d’un événement en plein air et en plein air auquel les gens peuvent venir à tout moment, et le cadre ombragé sur le campus est parfait pour cela.

Le concours national américain de sculpture sur paille a débuté à Rochelle en 2016, après que l’artiste Fran Volz a visité le petit village de Höchenschwand, en Allemagne, qui accueille chaque année un concours de sculpture sur paille qui attire des milliers de visiteurs. L’événement a déménagé au mont. Morris en 2017, où il est organisé par Encore ! Le mont Morris.

« Dans l’ensemble, il y a eu une bonne participation », a déclaré Bold à propos de la journée StrawFest. « Nous pensons que c’est une grande réussite. La journée StrawFest a été très amusante et nous continuerons à la développer d’année en année.

Quatre sculptures en paille ont été inscrites au concours de cette année et ont été présentées aux côtés des œuvres des années précédentes. Les sculptures doivent mesurer au moins 6,5 pieds de hauteur, de longueur ou de largeur et avoir au moins 90 % de paille en surface, selon les règles du concours.

Les sculpteurs de paille Chris et Cecilia Mann, de Rockford, ont déclaré qu’il leur avait fallu environ un mois pour construire leur création, « Le paresseux à trois doigts ». Ils ont utilisé autant de matériaux recyclés que possible, a déclaré Chris Mann.

Les Mann participent au concours depuis 2018, date à laquelle ils ont participé à « Strawsquash ». Parmi les autres sculptures qu’ils ont réalisées figurent un escargot et une tortue.

« Cela semble être un thème dans notre travail : nous faisons des animaux qui se déplacent lentement », a plaisanté Chris Mann.

Cette année, la paille qu’ils ont reçue provenait de quelqu’un qui faisait du battage antique, a déclaré Cecilia Mann. Cela a permis d’obtenir une paille plus belle et d’améliorer l’apparence de la sculpture, a-t-elle déclaré.

« Nous aimons le faire », a déclaré Chris Mann. « Nous pensons que c’est un événement amusant auquel les familles peuvent particulièrement inviter les enfants. J’aime vraiment le fait qu’ils soient capables de sauver les sculptures en paille d’année en année.

Une plaque en l’honneur de la bénévole Rose Avey a également été dédiée devant le kiosque à musique lors d’une courte présentation en soirée.

Avey, décédé plus tôt cette année, était un résident permanent de Mt. Morris, diplômé de Mt. Morris High School et bénévole de StrawFest et Let Freedom Ring.

Sa plaque indique : « Classe MMMHS de 1971, Mighty Mounder, Rose Sheely Avey ».

Le neuvième concours national annuel de sculpture sur paille des États-Unis est prévu du 9 au 25 août 2024. Le StrawFest Day aura lieu le 24 août 2024.

Prix

La première place pour le Choix du public a été « Oscar the Grouch », du duo père-fille Mark et Danica Rogers, de Rochelle. Le personnage de « Sesame Street » a également pris la deuxième place dans la catégorie Artists’ Choice.

L’équipe mari et femme Chris et Cecilia Mann, de Rockford, a remporté la première place dans le choix des artistes et la deuxième place dans le choix du public avec leur sculpture « Paresseux en paille à trois doigts ».

« Pour l’amour de la rose » – une rose géante avec un bourdon qui tourne près des pétales – créée par Doreen White, de Forreston, a remporté la troisième place dans le choix du public. White a réalisé la sculpture à la mémoire de Rose Avey, du mont. Morris, décédée en novembre 2022.

Steve Lentz, de Montello, Wisconsin, a pris la troisième place dans la catégorie Artists’ Choice avec « Swimming Bliss », qui représente une mère dauphin et son petit chevauchant une vague.