La HSA de Singapour approuve le vaccin Abrysvo de Pfizer pour lutter contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

Le premier et le seul vaccin bivalent RSV PreF approuvé pour deux indications – pour l’immunisation active des femmes enceintes pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MRV) et des MVR sévères causées par le virus respiratoire syncytial (VRS)

L’Autorité des sciences de la santé de Singapour (HSA) a approuvé le vaccin bivalent de Pfizer, Abryvso, pour l’immunisation active des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d’âge gestationnel pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MRV) et des MVR sévères causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons de la naissance à 6 mois et pour l’immunisation active pour la prévention des MVR causées par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

Abrysvo est le premier vaccin anti-VRS approuvé pour une utilisation chez les personnes âgées et les femmes enceintes. Le vaccin bivalent est composé de préfusions recombinantes du VRS, à savoir RSVpreFA, RSVpreFB et RSVpreF. À partir de novembre 2024, les patients à risque de VRS pourront accéder à ce vaccin dans les cliniques et les hôpitaux de toute l’île.

Le Dr Sean Gardiner, responsable du groupe médical de Pfizer Malaisie-Indonésie-Singapour-Philippines (MISP), a déclaré : « Cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à protéger nos plus vulnérables, notamment les bébés grâce à la vaccination matérielle et les personnes âgées. »

La maladie à VRS est causée par deux principaux sous-groupes de virus : le VRS A et le VRS B. Ce virus peut affecter les poumons et les voies respiratoires d’une personne infectée, ce qui peut entraîner de graves complications chez les bébés, en particulier les nourrissons de moins de six mois, ainsi que chez les personnes âgées à haut risque. À Singapour, environ 75 % des hospitalisations pour VRS surviennent chez les enfants de moins de six mois, qui ont 2,5 fois plus de risques d’être hospitalisés que les nourrissons plus âgés. Dans les pays asiatiques, le VRS est responsable de 30 à 80 % des infections respiratoires/pneumonies chez les patients âgés.

« Le VRS est un virus contagieux et une cause fréquente de maladies respiratoires dans le monde entier. La mise à disposition de ce vaccin contre le VRS marque une étape importante dans les soins de santé pédiatriques, en offrant aux nourrissons une protection précoce grâce à leur mère. Cela réduirait leur risque de développer des formes graves d’infection des voies respiratoires inférieures qui causent actuellement une morbidité importante chez les nourrissons », a déclaré le Dr Mohana Rajakulendran, pédiatre au Petite Practice.