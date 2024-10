La HR d’entraînement d’un seul anneau intelligent est fiable – et pas celle à laquelle vous vous attendez

La plupart des gens n’achèteraient pas une bague intelligente pour suivre leur condition physique, et pour cause. Ce sont des options fantastiques et transparentes pour les données de santé passives, et étonnamment bonnes en termes de nombre de pas si vous ignorez les faux positifs des gestes. Mais pour le suivi de la condition physique, presque toutes les marques que nous avons testées ont donné des résultats moins que précis, c’est un euphémisme.

Ainsi, lorsque Oura a vendu son nouvel Oura Ring 4 comme une meilleure option de remise en forme, avec sa détection automatique d’activité et ses données RH améliorées en temps réel pendant les entraînements, j’ai intimidé notre critique Oura pour qu’il aille courir et s’entraîne pour tester cette affirmation par lui-même.

Notre rédacteur en chef, Derrek Lee, construit actuellement une véritable collection de bagues intelligentes, avec l’Oura Ring 4, l’Amazfit Helio Ring et la RingConn Gen 2. Je lui ai demandé de s’entraîner en portant chacune d’elles, par rapport aux montres intelligentes que nous avons testées avec des modèles fiables. précision optique de la fréquence cardiaque et voyez à quel point les anneaux intelligents sont parvenus à un résultat correct.

J’ai également enfilé mon Ultrahuman Ring Air pour voir comment il fonctionnait, tout en incluant le test de condition physique que nous avons effectué lors de notre examen du Samsung Galaxy Ring. Voici ce que nous avons appris !

Pourquoi tester la précision de la bague intelligente est si difficile

Avant de montrer les résultats, je soulignerai que ce test ne sera pas aussi détaillé et graphique que mes précédents tests de condition physique, comme mon test de précision de montre de fitness bon marché ou ma confrontation phare Garmin contre Coros contre Polar.

Pourquoi? La plupart des applications de bague intelligente (à l’exception de Zepp Health d’Amazfit) ne disposent pas des outils nécessaires pour exporter des graphiques de fréquence cardiaque pour des entraînements spécifiques, comme vous le pouvez avec les marques de montres de fitness établies. Nous avons essayé d’exporter les fichiers GPX d’Oura depuis le compte Strava de Derrek et cela a créé mon outil graphique RH habituel. accident chaque fois que j’essayais de le télécharger.

De plus, certains de ces anneaux intelligents ne vous permettent même pas de déclencher un entraînement manuel, sauf s’il s’agit d’un type spécifique, comme la marche ou la course. Pour certaines marques comme RingConn, nous avons dû tromper l’application en disant que Derrek « courait » pendant une séance de sport pour qu’elle enregistre ses données de fréquence cardiaque. Sans mode d’entraînement, les anneaux intelligents n’échantillonnent pas votre fréquence cardiaque assez fréquemment pour que les résultats soient utiles.

Recevez les dernières nouvelles d’Android Central, votre compagnon de confiance dans le monde d’Android

Le fait est que je fais principalement ces comparaisons sur la base de moyennes de fréquence cardiaque et de graphiques de FC visuels issus d’entraînements manuels bâclés. Mais ne vous inquiétez pas : il y a encore suffisamment de données pour montrer à quel point la plupart de ces anneaux intelligents sont médiocres pour le fitness.

Tester la précision de la fréquence cardiaque de l’anneau intelligent pendant les entraînements

Pour ce test de précision de la condition physique de l’anneau intelligent, Derrek a couru une fois et effectué quatre séances d’entraînement en salle de sport, portant deux montres – la Garmin Venu 3 et la Pixel Watch 3 – et trois anneaux intelligents d’Amazfit, Oura et RingConn. Voici les résultats :

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Nom de l’appareil Entraînement 1 (FC moyenne / max) Entraînement 2 Entraînement 3 Entraînement 4 Entraînement 5 Garmin Venue 3 152 bpm / 179 max 100 bpm / 137 max 123 bpm / 158 max 98 bpm / 127 max 151 bpm / 186 maximum Google Pixel Watch 3 148 bpm / 178 max 103 bpm / 150 maximum 123 bpm / 160 max 104 bpm / 140 max 148 bpm / 172 max Bague Hélio Amazfit 148 bpm / 175 max 103 bpm / 145 max 123 bpm / 153 max 103 bpm / 128 max 150 bpm / 176 max Oura Anneau 4 139 bpm / 153 max 109 bpm / 143 max 116 bpm / 145 max 102 bpm / 116 max 95 bpm / 109 max RingConn génération 2 134 bpm / 164 max 83 bpm / 101 max 88 bpm / 117 max 84 bpm / 97 max 88 bpm / 102 max

Sans une sangle de poitrine ou de bras appropriée, je ne peux pas dire avec certitude si la Venu 3 ou la Pixel Watch 3 étaient plus précises pour Derrek ; la Venu 3 s’est très bien comportée dans mon examen par rapport à un groupe COROS, tandis que j’ai donné à la Pixel Watch 3 un « B » pour la précision dans son examen, généralement extrêmement précise mais en difficulté dans la plage de 160+ bpm. Néanmoins, vous pouvez voir que les deux se correspondent assez étroitement, comme référence pour ce que les capteurs optiques au poignet offrent généralement en termes de précision.

Comparez maintenant l’énorme écart de résultats entre ces trois anneaux intelligents. Vous verrez que seul l’Amazfit Helio Ring est toujours précis, surtout si nous tirons à pile ou face et supposons que Google est plus précis que Garmin ici. Ses moyennes sont tout à fait pertinentes, et même si ses données de FC maximale sont insuffisantes, ce n’est pas le cas. comme sous-estimé comme Oura ou RingConn.

Ce n’est pas parfait, bien sûr. Vous pouvez voir dans les deux graphiques de fréquence cardiaque ci-dessous qu’il est bien en deçà de Garmin sur une longue période une fois que la fréquence cardiaque de Derrek atteint certaines hauteurs ; dans le deuxième graphique, il est toujours proche mais tend à montrer de petites vallées là où Garmin culmine. Mais dans l’ensemble, c’est plus proche que ce à quoi je m’attendais de n’importe quelle bague intelligente.

Image 1 de 2 (Crédit image : Android Central) (Crédit image : Android Central)

Oura ne réussit pas mal pour les entraînements à faible aérobic dans la plage 100-130, mais plus la fréquence cardiaque de Derrek augmentait, plus l’Oura Ring 4 avait des difficultés. Lors du dernier entraînement, le graphique de fréquence cardiaque a montré un énorme écart de 60 à 70 bpm pendant la majeure partie de l’entraînement.

Image 1 de 2 Captures d’écran des cinq entraînements de Derrek dans l’application Oura. (Crédit image : Android Central) (Crédit image : Android Central)

Les statistiques de RingConn sont si éloignées que Derrek a émis l’hypothèse que le problème pourrait être qu’il a été obligé de le porter à son annulaire au lieu de son index habituel (il n’a qu’un nombre limité de doigts, après tout), le laissant trop lâche pour un bon usage. en lisant. Cela pourrait expliquer le problème, nous pouvons donc donner à RingConn une tentative ici, tout en conservant les données pour le moment.

Image 1 de 2 Captures d’écran des cinq entraînements de Derrek dans l’application RingConn. (Crédit image : Android Central) (Crédit image : Android Central)

Je soulignerai que si vous portez une montre intelligente de manière trop lâche ou trop serrée, vos résultats seront également faussés… mais pas ce beaucoup. Cela montre à quel point l’ajustement d’une bague intelligente est important pour de bons résultats.

Nick et moi possédons respectivement le Galaxy Ring et l’Ultrahuman Ring Air, sans aucun autre anneau intelligent. Nos tests sont donc plus simples, montrant comment ils se comparent à nos montres intelligentes de choix.

Image 1 de 4 Examen des statistiques de suivi de la condition physique collectées à partir d’un Samsung Galaxy Ring lors d’une Spartan Race (Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central) Examen des statistiques de suivi de condition physique collectées à partir d’une Google Pixel Watch 2 lors d’une Spartan Race (Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central) Examen des statistiques de suivi de la condition physique collectées à partir d’une OnePlus Watch 2 lors d’une Spartan Race (Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central) (Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

Nick a déjà écrit sur les difficultés de remise en forme du Galaxy Ring dans sa critique : la Pixel Watch 2 et la OnePlus Watch 2 affichaient en moyenne 170 et 169 bpm lors d’une dure Spartan Race ; le Galaxy Ring affichait une moyenne inférieure à 150 bpm, répartissant aléatoirement la course en deux activités.

Quant à mon Ultrahuman Ring Air, il répertorie toujours son mode d’entraînement comme en version bêta environ six mois après avoir terminé mon examen, et les résultats sont toujours bancaux. Contrairement à d’autres anneaux intelligents qui sous-estiment gravement votre fréquence cardiaque active, Ultrahuman m’a dit que ma fréquence cardiaque moyenne était de 182 bpm pour un entraînement sur piste alors que Garmin disait qu’elle était de 168 bpm. Quelques jours plus tard, il m’a dit que ma moyenne lors d’une course légère était de 153 bpm ; Garmin a enregistré 143 bpm et a déclaré que 153 bpm était mon maximum.

La précision de la condition physique de l’anneau intelligent est-elle importante ?

Comme je l’ai dit depuis le début, la plupart des athlètes n’achèteront pas de bague intelligente spécifiquement pour les entraînements. Les coureurs et les cyclistes veulent une montre pour son GPS et ses données d’écran, et même si vous pouvez soulever des poids tout en portant une bague intelligente, elle peut détourner votre prise et se rayer à moins que vous n’attachiez un couvercle en silicone.

Pourtant, même si les gens ne s’attendent pas à ce qu’une bague intelligente soit parfaite, ils veulent stade approximatif précision afin qu’ils puissent suivre les calories brûlées. Et puisque des marques comme Oura et Ultrahuman tentent d’estimer votre VO2 Max ou votre capacité cardio, il est important qu’elles le fassent avec des données précises au lieu d’induire les gens en erreur par inadvertance.

Je suis arrivé à ce test en supposant que le nouvel Oura Ring balayerait la concurrence, mais vous savez ce qu’on dit à propos de l’hypothèse ! Au lieu de cela, c’est l’Amazfit Helio Ring qui a remporté le concours de précision matérielle. Et depuis qu’Amazfit l’a récemment réduit à 199 $ et a rendu gratuits ses abonnements coûteux, l’Helio Ring est devenu plus attrayant.

D’un autre côté, l’Helio Ring présente des problèmes non résolus tels que le nombre limité de tailles (trois), la courte durée de vie de la batterie (quatre jours) et l’absence de détection automatique de l’entraînement. Vous préférerez peut-être toujours un Oura Ring avec sa précision moyenne, car vous n’avez pas besoin de démarrer manuellement un entraînement dans l’application à chaque fois que vous courez ou soulevez des poids.

En d’autres termes, tous les meilleurs anneaux intelligents ont du travail à faire sur le plan de la condition physique, mais ils sont peut-être suffisamment proches pour que les athlètes de tous les jours ne se soucient pas des écarts de précision. Soit cela, soit ils continueront simplement à utiliser leurs montres de fitness et n’utiliseront que des bagues intelligentes pour les données de santé et de sommeil.