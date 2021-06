La honte maigre est un problème, mais ne devrait pas être comparée à la honte grasse

Nous savons tous ce qu’est le fat-shaming. Et il est généralement admis qu’il est inexcusable aujourd’hui de dire des choses comme « Laissez tomber les jetons » ou « Vous avez besoin de plus d’exercice. »

Mais qu’en est-il de l’inverse ? L’idée du skinny shaming est plus controversée, et les gens ne sont pas d’accord pour savoir s’il est aussi problématique de dire à une personne conventionnellement mince « Va manger un hamburger » ou « Tu devrais prendre du poids ».

La honte maigre, ou le fait de critiquer quelqu’un pour son apparence mince, démontre que même ceux qui respectent les normes de beauté d’aujourd’hui sont susceptibles d’être ridiculisés. Les experts s’accordent à dire qu’il s’agit d’un problème légitime qui peut entraîner de graves conséquences sur la santé mentale, notamment une baisse de l’estime de soi.

Cependant, ils mettent en garde contre le comparer au fat shaming, le qualifiant d’amalgame « dangereux ».

« Dites-moi ceci : iriez-vous voir une personne grosse et lui diriez-vous ‘Oh mon Dieu, vous êtes si gros. Vous arrêtez-vous déjà de manger ?' », a demandé une utilisatrice de TikTok, qui a dit qu’elle était gênée par sa petite taille a essayé de prendre du poids.

« Les personnes maigres regardent partout et peuvent se voir tandis que les personnes obèses sont annoncées en ce qui concerne la perte de poids et les maladies malsaines. Alors ne comparez pas », une autre a écrit sur Twitter.

La différence entre une attaque personnelle et une oppression systémique

N’importe qui peut subir l’humiliation corporelle, quel que soit son poids.

Mais Jennifer Rollin, fondatrice du Eating Disorder Center, affirme que la honte maigre représente une attaque personnelle plutôt qu’un problème systémique. Bien qu’être appelé « squelette » ou « brindille » puisse être nocif, la discrimination fondée sur le poids à l’encontre des personnes en surpoids est monnaie courante dans les établissements d’enseignement, d’emploi et de soins de santé.

« Bien qu’il ne soit évidemment pas acceptable de dire à quelqu’un qu’il a l’air en mauvaise santé ou trop maigre, c’est très différent de vivre l’exclusion et l’oppression systémiques », explique Rollin. « Les gens dans les corps plus grands reçoivent souvent moins de promotions et sont moins susceptibles d’être embauchés. Ils sont plus susceptibles d’être confrontés à une discrimination médicale ou à ce que les médecins refusent d’effectuer une intervention chirurgicale jusqu’à ce qu’ils aient un poids X. »

Donc, parler de honte maigre quand quelqu’un raconte ses expériences avec la phobie des graisses peut être invalidant pour quelqu’un qui subit une marginalisation régulière, dit Rollin.

Samantha Kwan, professeure agrégée à l’Université de Houston spécialisée en sociologie du corps, ajoute que contrairement aux personnes en surpoids, les personnes maigres sont généralement jugées moins sévèrement en raison des normes de beauté actuelles.

« Les femmes sont encouragées à se conformer à l’idéal mince, et elles sont souvent récompensées pour le faire et sanctionnées lorsqu’elles ne le font pas », explique Kwan. « De nombreuses recherches montrent que les gens ont des stéréotypes peu flatteurs sur les personnes en surpoids. Ceux-ci incluent les hypothèses selon lesquelles les personnes obèses sont paresseuses et manquent de discipline et de volonté. »

La honte corporelle sous quelque forme que ce soit est dommageable

Bien que les experts mettent en garde contre la comparaison de la honte maigre à la honte grasse, dénigrer quelqu’un pour sa taille corporelle est nocif, même pour ceux dont le corps s’aligne sur les idéaux de beauté.

« Parce que nous vivons dans une culture qui idéalise les corps minces, nous avons tendance à penser que tout le monde devrait être heureux s’il est maigre », explique Alexis Conason, psychologue clinicien et auteur de « The Diet-Free Revolution ». Cependant, la réalité est que n’importe qui peut lutter avec une image corporelle négative.

Rollin prévient que les commentaires axés sur le poids, qui peuvent sembler être des compliments pour certains, peuvent être déclencheurs pour les personnes sujettes aux troubles de l’alimentation.

« On ne sait jamais ce que vit quelqu’un dans les coulisses, même si son corps est conforme à ce qui est considéré par la société comme ‘idéal’. »

En cas de doute, il est préférable de rester silencieux et d’éviter de faire des commentaires inutiles sur l’apparence de quelqu’un, qu’il soit maigre, gros ou autre.

« Nous devons reconnaître que le problème n’est pas notre corps », dit Conason. « C’est la culture qui les objective et rend acceptable de faire ces commentaires. Votre corps n’est l’affaire de personne d’autre, et si quelqu’un commente votre corps, c’est davantage son reflet. »

