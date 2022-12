La Hongrie veut la dissolution du Parlement européen

L’arrestation d’un vice-président du PE montre que l’institution manque de garanties, selon le Premier ministre Viktor Orban

Le récent scandale de corruption au Parlement européen (PE) est un signe que l’institution européenne devrait être abolie sous sa forme actuelle, a déclaré mercredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il a ajouté que le PE avait déjà une réputation catastrophique.

Les remarques d’Orban sont intervenues après qu’Eva Kaili, une politicienne grecque qui a été l’une des vice-présidentes du Parlement européen, a été arrêtée et accusée ce mois-ci de corruption pour avoir reçu des pots-de-vin du Qatar.

« Les Hongrois souhaiteraient que le Parlement européen soit dissous sous sa forme actuelle », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Budapest.

Orban a fait valoir que le scandale “attire l’attention sur le fait que les parlements nationaux disposent d’un système de contrôle renforcé”, ajoutant que les législateurs des parlements des États membres devraient être délégués au Parlement européen, au lieu d’être élus séparément.

“Et ils connaissent évidemment notre position politique : le marais doit être asséché”, dit le premier ministre.

Budapest s’est heurtée à plusieurs reprises au Parlement européen et à d’autres institutions de l’UE sur un certain nombre de questions, notamment la migration et les droits des LGBTQ. Bruxelles, à son tour, a accusé le gouvernement conservateur d’Orban d’éroder l’État de droit chez lui.

La Hongrie, dont l’économie dépend fortement des importations énergétiques russes, a également critiqué les sanctions de l’UE imposées à Moscou en réponse à l’opération militaire en Ukraine, lancée fin février. Contrairement à de nombreux États membres du bloc, Orban a refusé d’envoyer des armes à Kiev.

“Si cela ne tenait qu’à nous, il n’y aurait pas de politique de sanctions” a déclaré Orban mercredi. “Il n’est pas dans notre intérêt de diviser en permanence les économies européenne et russe en deux, nous essayons donc de sauver ce qui peut être sauvé de notre coopération économique avec les Russes.”