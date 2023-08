La Hongrie va produire des drones de combat en coopération avec Israël et l’Allemagne, selon le Premier ministre

BUDAPEST, Hongrie (AP) – La Hongrie a signé un accord pour fabriquer des drones de combat en coopération avec des entreprises israéliennes et allemandes dans le cadre d’un effort visant à développer et à moderniser son industrie militaire et de défense, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orban.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture d’une nouvelle usine de véhicules de combat à Zalaegerszeg, dans le sud-ouest de la Hongrie, Orban a déclaré que les drones seront produits en coopération avec la société de technologie de défense israélienne UVision et avec un partenaire allemand qu’il n’a pas précisé.

« Si j’entendais parler d’un pays qui produit et développe une technologie militaire avec des Allemands et des Israéliens, j’y réfléchirais à deux fois avant de jouer avec eux, et c’est une bonne nouvelle pour tous les Hongrois », a déclaré Orban.

L’usine de véhicules de combat qui a ouvert ses portes vendredi à Zalaegerszeg, dans laquelle le gouvernement hongrois détient une participation de 49%, est détenue majoritairement par la société allemande de technologie militaire Rheinmetall. Cet investissement s’inscrit dans le cadre des efforts croissants du gouvernement d’Orban pour élargir ses forces combattantes et augmenter la production d’équipements militaires.

Orban a déclaré vendredi que les opérations commenceraient bientôt dans un autre investissement de Rheinmetall dans le centre de la Hongrie, qui, selon lui, serait « l’une des usines de munitions les plus modernes d’Europe ».

Il a également évoqué une usine Airbus en Hongrie qui a ouvert l’an dernier et qui produit des composants pour des hélicoptères de combat modernes, et l’acquisition par une société hongroise en 2021 de l’avionneur tchèque Aero Vodochody, qui produit des avions militaires et d’entraînement.

La croissance de l’industrie militaire hongroise intervient alors qu’elle a toujours plaidé pour un cessez-le-feu immédiat et des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. Le gouvernement hongrois a refusé de fournir des armes à Kiev ou d’autoriser leur transfert à travers la frontière commune des deux pays.

Orban s’est présenté comme étant « du côté de la paix » dans la guerre, mais a déclaré vendredi que « pour la paix, il faut avoir la force ».

« Nous n’avons pas renoncé à construire une industrie de défense hongroise indépendante, ni à placer l’innovation et la technologie hongroises à l’avant-garde du monde », a-t-il déclaré, ajoutant que la guerre en Ukraine n’avait « que renforcé notre détermination ».

La Hongrie, membre de l’OTAN, réalisera cette année les attentes de l’alliance selon lesquelles les pays membres consacrent au moins 2% de leur PIB à la défense, a déclaré Orban.

Bela Szandelszky, Associated Press