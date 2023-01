La Hongrie supprime l’impôt sur le revenu pour les nouvelles mamans dans la vingtaine afin de remédier à sa pénurie de main-d’œuvre

La Hongrie supprime l’impôt sur le revenu pour les mères de moins de 30 ans.

C’est l’une des nombreuses mesures que le gouvernement a prises ces dernières années pour essayer d’augmenter son taux de natalité.

Le pays fait déjà face à une grave pénurie de main-d’œuvre.

Depuis janvier, les femmes hongroises qui devenir mère avant 30 ans “sera exonéré de l’impôt sur le revenu des personnes physiques” pour les reste de leur vieBalázs Orbán, directeur politique du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, annoncé dans un Tweet fin décembre. “La Hongrie étend ses politiques favorables à la famille”, a-t-il déclaré.

Au premier trimestre 2022, un presque record 87 000 emplois seraient restés vacants en Hongrie, et le problème pourrait persister dans les décennies à venir. Depuis 1975, le pays taux de fécondité est passé de 2,4 naissances par femme à 1,6 en 2020, plongeant sous les 2,1 taux de remplacement nécessaire pour maintenir la croissance démographique en l’absence d’une augmentation de l’immigration.

La situation a conduit le gouvernement hongrois à faire un série de mouvements ces dernières années dans le but d’accroître ses effectifs. Il a précédemment éliminé l’impôt sur le revenu pour les travailleurs jusqu’à l’âge de 25 ans – pour inciter les jeunes travailleurs à trouver un emploi – et les mères avec au moins quatre enfants.

Des lois plus strictes sur l’avortement ont également accompagné les efforts de la Hongrie pour augmenter son taux de natalité.

Bien que l’avortement au cours des 12 premières semaines de grossesse ait été légal en Hongrie depuis 1953le gouvernement a publié un décret en septembre dernier exiger des fournisseurs d’avortement fournir aux mères une “indication clairement identifiable des signes vitaux du fœtus” avant qu’elles ne décident d’interrompre ou non la grossesse. C’est possible restrictions supplémentaires pourrait suivre.

Bien qu’augmenté l’immigration peut être une partie de la réponseles politiques d’immigration de la Hongrie — parmi les plus strictes d’Europe — ont dissuadé certains nouveaux arrivants et sont en partie responsables de la pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement a également été accusé de discours anti-immigrésce qui n’a probablement pas non plus aidé à attirer des immigrants.

“Pour l’Occident, la réponse est l’immigration”, a déclaré le Premier ministre Orbán dit en 2019. “Pour chaque enfant disparu, il devrait y en avoir un qui arrive et les chiffres seront bons. Mais nous n’avons pas besoin de chiffres. Nous avons besoin d’enfants hongrois.”