La feuille de route de Pékin pour la paix présente des avantages significatifs, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto

La Hongrie soutient le plan chinois de règlement du conflit ukrainien, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, tout en accusant l’Europe d’afficher une mentalité « belliqueuse ».

S’exprimant lors d’entretiens avec son homologue chinois Qin Gang à Pékin, Szijjarto a souligné que Budapest « plaide pour la paix… à venir dès que possible.

« Malheureusement, la rhétorique de la guerre dans le monde est extrêmement forte. Par conséquent, nous devons augmenter la voix du camp de la paix », a déclaré le ministre. « Et dans le camp de la paix, nous attachons une grande importance au rôle [of China].”

« Nous apprécions beaucoup votre plan de paix. Nous espérons que ce sera une base pour discuter… de la paix dans notre quartier », Szijjarto a ajouté.

Avant de se rendre à Pékin, le diplomate hongrois a souligné l’importance des efforts de paix à un moment où « L’Europe est en proie à une psychose de la guerre. »

« Nous soutenons le plan de paix présenté par la Chine pour deux raisons : premièrement, parce qu’il poursuit la paix, et deuxièmement, parce qu’il existe. Il y a enfin quelque chose qui vise non pas à continuer la guerre, mais à y mettre fin.

Fin février, la Chine a publié sa feuille de route en 12 points pour mettre fin au conflit ukrainien, exhortant Moscou et Kiev à reprendre le dialogue. « dès que possible » et exprimer son soutien à tout effort de rétablissement de la paix.















Pékin a également appelé à l’abandon d’un « Mentalité de guerre froide » et pour que la souveraineté de tous les pays soit respectée, tout en condamnant les sanctions unilatérales qui, selon elle, ne résoudraient pas le problème.

La feuille de route a toutefois suscité des réactions mitigées. Alors que le président Vladimir Poutine a salué le plan, notant que bon nombre de ses dispositions « sont conformes à la position russe », Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé que Pékin manquait « crédibilité » car il a refusé de condamner la campagne de la Russie en Ukraine.

Pendant ce temps, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a décrit le plan comme « un ensemble de considérations pieux », prétendant que « la seule chose qu’on puisse appeler un plan de paix, c’est [Ukrainian President Vladimir] La proposition de Zelensky.

Entre autres choses, le plan de paix présenté par Kiev l’année dernière exigeait que la Russie se retire de tous les territoires revendiqués par l’Ukraine et paie des réparations de guerre. Le Kremlin a rejeté l’initiative, affirmant qu’elle ne prend pas en considération « les réalités du terrain », y compris le nouveau statut de quatre anciennes régions ukrainiennes dans le cadre de la Russie.