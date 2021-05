La Hongrie soutient enfin le fonds de relance Covid de l’UE, ne laissant que trois pays à signer

La décision du parlement hongrois mercredi rapproche le fonds de relance de l’UE de sa mise en service. Seules la Roumanie, l’Autriche et la Pologne n’ont pas encore signé l’accord qui doit être ratifié par les 27 pays de l’UE. La législation a été adoptée au parlement avec 170 voix favorables, tandis que 29 législateurs ont choisi de s’abstenir lors du vote.

L’UE a l’intention d’emprunter conjointement 750 milliards d’euros (918 milliards de dollars) pour le fonds de relance jusqu’à la fin de 2026 afin de tenter de réparer l’économie européenne après Covid-19.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban était en désaccord avec Bruxelles sur ses plans financiers.

En décembre, la Hongrie et la Pologne ont bloqué le budget de 1,8 billion d’euros de l’UE et l’accord de relance sur les plans visant à faire dépendre l’accès au financement du respect par les pays de l’état de droit, mais ils sont finalement parvenus à un accord avec leurs homologues européens. Cela n’a été possible qu’après un amendement prévoyant que les sanctions au titre de cette clause ne pourraient être déclenchées que si la Cour de justice européenne déclarait le mécanisme légal, et cela pourrait ne pas être décidé avant 2022. Les deux pays ont fait l’objet d’une enquête de la part de l’UE pour compromettant la liberté de la presse et l’indépendance judiciaire à l’intérieur de leurs frontières

Des inquiétudes ont été soulevées quant à la manière dont la Hongrie dépenserait sa part du fonds de relance de l’UE alors que Budapest a dévoilé son intention d’allouer 2,8 milliards d’euros, soit environ 20% de son financement, à un programme qui «Moderniser les universités.» Les critiques ont déclaré que le plan lierait les universités au gouvernement actuel et à ses alliés. Ces dernières années, le bureau de lutte antifraude de l’UE a appelé la Hongrie à rembourser de l’argent provenant de fonds européens pour une ligne de métro, en raison de problèmes de fraude et de corruption.

L’économie hongroise a accepté des dizaines de milliards de dollars de financement de l’UE, ce qui a stimulé la croissance du PIB. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 4,3% en 2021, tandis que la banque centrale du pays a déclaré qu’elle pourrait même être proche de 6% après une forte baisse en 2020.

